Perdió el oído: Tras terrible enfermedad, exintegrante de 'LCDLF All Stars' da dura noticia

Ciudad de México.- Después de confesar una terrible enfermedad que no tiene cura y que es progresivo, el exintegrante de La Casa de los Famosos All Stars y cantante mexicano, Lupillo Rivera, recientemente reapareció con un comunicado en sus redes sociales, en la cual ha decidido dar una dura notica sobre su estado de salud actual y su sentir emocional, después de que oficialmente perdió el oído por completo.

El denominado 'Toro del Corrido', hace un par de semanas, confesó que desgraciadamente es un hombre que al estar tan comprometido con su público ha decidido ocultar que no está al 100 por ciento bien, sino que en realidad tiene un severo problema de audición que lo ha hecho considerar el retirarse de los escenarios, pero que no está dispuesto a fallarle a su público y seguirá hasta que no pueda más.

Ahora, a un par de semanas de esto, ha empleado su cuenta de Instagram para compartir fotos de su diagnóstico en el que muestra inflamación en el oído derecho, junto a un mensaje en el que asegura que le duele aceptar que oficialmente no escucha nada de un oído: "Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes. La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar. Hace tiempo empecé a perder el oído, con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito".

Ante esto, el exparticipante del reality de Telemundo, declaró que por las mañanas ya no escucha cuando suena la alarma, cuando su equipo le habla, tampoco los puede oír, y que cuando sus hijas le hablan de su día, le cuesta escucharlas y eso le parte el alma, debido a que los ama y eso es lo que más le duele, no poder escucharlas, asegurando que no hay nada que pueda hacer al respecto, ya que no tiene cura.

"En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí… he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes. Por eso hoy les digo de corazón: cuídense, vayan al doctor, atiéndanse a tiempo".

"Uno piensa que nunca le va a pasar nada, hasta que un día ya no puedes hacer lo que más amas como antes. Yo voy a seguir luchando, porque ustedes y mi familia son mi motor. Pero no olviden que la salud es primero… sin ella no hay escenario, no hay música, no hay nada".

¡#LupilloRivera compartió la triste noticia de que perdió un oído! uD83DuDE31uD83DuDEA8uD83DuDC42??uD83DuDCFA #SaleElSol pic.twitter.com/PR0tr6ExXB — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui