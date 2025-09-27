¿Quién es 'Doña Alegría'? Conoce a la abuela de Aldo de Nigris y porqué es tan polémica

Ciudad de México.- Conoce quién es 'Doña Alegría', que es actualmente identificada como la abuela del famoso influencer regiomontano, Aldo de Nigris, desde el motivo porqué es tan polémica, desde antes de que brindara su apoyo a su nieto dentro de La Casa de los Famosos México, y el porqué se le apoda de esa manera, tan peculiar y que ha llamado la atención desde el primer momento en que se supo.

Con 73 años de edad, la conocida como 'Doña Alegría', en realidad lleva por nombre Leticia Guajardo, y su nombre es conocido desde hace varios años gracias al tan polémico hijo actor, exdeportista y cantante regiomontano, Poncho de Nigris. Al inicio de su carrera, la señora trató de mantenerse alejada de los reflectores y llevar una vida tranquila, lejos de los escándalos y del ojo público, sin embargo, ahora todo ha cambiado.

¿Porqué es tan polémica 'Doña Alegría'?

La señora Leticia, este 2025 ha dado más de que hablar que en los últimos 20 años que su hijo estuvo al centro del escándalo, debido a que acusó públicamente a su nuera, la cantante y presentadora mexicana, Marcela Mistral, por el distanciamiento con su hijo Poncho, al cual también atacó, tachándolo de ser "problemático y dañino" y de quien se ha alejado por su "salud emocional". Según las declaraciones de la señora Guajardo, la madre de sus nietos "la sacó de la casa y de la familia" y ha afirmado que su hijo solo vivirá un infierno a su lado.

Pero eso no es todo, pues después de que la doña Crista Montes, la madre de la polémica actriz, Gala Montes, brindó su entrevista a Adrián Marcelo, enemigo número uno de la joven y del regiomontano actualmente, la señora Leticia dijo que si le ofrecía también el millón de pesos, también le daría una entrevista para hablar de su polémica con el intérprete de La Cobra, quién aseguró que él sí tomaría acciones legales de hacerlo.

Por algo Doña Alegria le dijo que para ella él era Toño, por ser el corazón puro de los De Nigris: el güero uD83EuDD0DuD83EuDD0DuD83EuDD0D



VOTA X ALDO#LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/tbGZpqgrv3 — ? a r i a n n i (@MarianaMontoya_) September 26, 2025

¿Actualmente, porqué causa furor en redes sociales?

Hoy en día, el motivo por el que 'Doña Alegría' es famosa, es debido a que tras el ingreso de Aldo al reality show de Televisa, le ha mostrado su apoyo incondicional en redes y ha atacado severamente a la actriz y conductora, Mariana Botas, a la que acusó de agredirla en una de las galas, tachándola de ser una "chamaquita pen... y grosera" que "ni me dejó hablar", a lo que ella se defendió negando todo absolutamente.

¿Porqué es conocida como 'Doña Alegría'?

Leticia se denominó públicamente, en sus redes sociales, con este singular apodo, que sugiere que es una mujer muy alegre y llena de positividad, pero, cuando se le preguntó a Aldo al respecto, no tuvo reparos en desmentirlo, asegurando que la realidad es porque "se enoja mucho" y es más como una ironía y una broma familiar sobre el fuerte carácter que tiene Leticia, quien no tiene quejas de esta broma, decidió tomarlo con humor y hacerse llamar de ese modo públicamente.

uD83DuDD34uD83DuDCF9#VIDEO: "¡Le dijo de todo!": La abuelita de Aldo De Nigris, Doña Lety Alegría, respondió a una fan de Mariana Botas por medio de audios en Instagram.https://t.co/B40Pq0LPvX — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) September 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui