Tras dejar TV Azteca, exintegrante de 'Survivor México' y 'VLA' confirman se unen a 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de haber dejado TV Azteca, la reconocida exconductora de Venga la Alegría y actriz mexicana, Jimena Longoria, y el exintegrante de Survivor México y empresario regiomontano, Gualy Cárdenas, acaban de reaparecer juntos en Televisa, para como pareja darle la feliz noticia al público que van a unirse al programa Hoy, para formar parte del reality de baile del matutino antes mencionado.

Longoria en el año del 2015 debutó en la empresa de San Ángel como una de las participantes del famoso reality show Big Brother, y aunque su tiempo dentro fue fugaz, su carisma y talento la mantuvieron dentro de la televisora, donde ha tenido varias apariciones, como en Inseparables, donde estuvo al lado de su esposo, el empresario regiomontano, que por su parte estuvo en programas como Guerreros 2020 y 2021.

Pero, después de su segundo lugar en Inseparables y que este estuviera en el reality como parte del equipo de los 'Leones', ambos se cambiaron a la empresa del Ajusco, en donde ella se integró al matutino producido por Maru Silva, mientras que él se integró al reality de supervivencia y participó en programas como La Resolana. Sin embargo, ahora, ambos han decidido volver a la empresa donde saltaron a la fama, como pareja.

Fue el pasado viernes 27 de septiembre cuando la reconocida actriz de La Rosa de Guadalupe apareció al lado de sus dos hijos, Matteo y Loreta, para confirmar que es una de las integrantes de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde mostrará una faceta desconocida de su talento. Longoria con su habitual sentido del humor, se dijo feliz y emocionada de poder formar parte de esta emisión y que se le deje intentar conquistar la pista de baile.

Antes de despedirse, Jimena recibió una inesperada sorpresa, y es que Tania Rincón le confesó que ya tenían a su pareja de baile, lo que dejó en shock a Longoria, porque no esperaba esta noticia tan rápido. Con los nervios a flor de piel, la presentadora no pudo evitar gritar de la sorpresa al ver salir a Gualy de un inflable y ser oficialmente confirmado como el cuarto participante de la emisión, como su pareja de baile.

Dada la grata sorpresa, Jimena regañó a su esposo por no decirle nada, por lo que Cárdenas le aseguró que era una sorpresa y no podía decirle, a lo que ella respondió que cómo sea, estaba feliz de que fuera así, porque tenía nervios de perder el control con una pareja desconocida y ahora sabe que podrán estar en sintonía y le tendrá paciencia.

