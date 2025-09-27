Villana de Televisa revela tiene incurable enfermedad autoinmune: "El dolor es terrible"

Ciudad de México.- La reconocida villana de novelas de Televisa y presentadora mexicana, Sabine Moussier, acaba de romper el silencio, y tas haber revelado incurable enfermedad autoinmune, en una reciente entrevista, acaba de hablar sobre este diagnóstico que estremeció su mundo, para hablar sobre las complicaciones y la manera constante en que lucha con un intenso dolor en el cuerpo, que ella tacha de "ser terrible".

Sabine, después de su salida de La Casa de los Famosos México, reveló que padecía de una enfermedad progresiva, incluso dijo que pensaron que era esclerosis múltiple, lo que por suerte no fue así, pero su diagnóstico no es más alentador. Ahora, tras varios meses de sincerarse al respecto, hace poco brindó una entrevista con Yordi Rosado, y decidió hablar de esta enfermedad: "Me diagnosticaron hace poquito neuropatía de fibras pequeñas, había buscado y buscado, es una enfermedad autoinmune y entonces todo el sistema autónomo se ve afectado".

La actriz de melodramas como Las Tontas No Van Al Cielo y La Madrastra, por primera vez brindó detalles al respecto, señalando que aunque ella sigue con funciones normales, el hacerlas su cuerpo presenta complicaciones, incluso en temas que son tan naturales como respirar o la digestión, señalando que ya tiene tres años con este problema, aunque fue hace poco que se le diagnosticó. Sabine declaró que por desgracia, su mal no tiene cura y solo hay medicamentos para controlarlo y ayudar con el dolor, pero, señala que aún así hay brotes de su enfermedad y le causa "dolores terribles".

La estrella de El Privilegio de Amar, declaró que la enfermedad ya está comenzando a afectar su vida personal y laboral, debido a que le causa fatiga y un dolor corporal constante, casi incontrolable que le impide moverse, pero, que aún no quiere darse por vencida y sigue yendo a cumplir con su trabajo: "Aunque yo nunca falté a trabajar, siempre iba. Es más, una vez fui con parches de morfina y tal, nunca afectó mi trabajo porque he sido muy constante, pero sí indirectamente me afectó, me quedó sin chamba".

Finalmente, mencionó que además de dicha enfermedad, tiene la enfermedad de Lyme, que también causa fatiga extrema, dolores intensos y el cuerpo mismo se ataca, lo que hace más complicado todo, además de unas cirugías de cadera que aumentan el dolor. Cabe mencionar que señaló que sigue en tratamiento médico y así será por mucho tiempo, y ya ha notado cambios favorables para su vida diaria: "Me hicieron un tratamiento y se suponía que a las dos semanas vería cambios, yo vi cambios saliendo de ahí".

A partir de la hora con 17 minutos y 16 segundos.

Fuente: Tribuna del Yaqui