Acusan a Victoria Ruffo de "ardida" tras comentarios que la vinculan con Dalílah Polanco

Ciudad de México.- Victoria Ruffo es una de las actrices mexicanas más emblemáticas debido a su enorme talento para la actuación. Además, la artista de 63 años no suele verse involucrada en problemas porque no es muy partidaria de pronunciarse sobre temas delicados, pero como para todo hay una primera vez, desde el viernes en redes sociales se desató una bomba contra la protagonista de La madrastra (2005).

¿Por qué están molestos con Victoria Ruffo?

La llamada Reina de las Telenovelas se unió a las figuras públicas que consideran que Team Noche debería llegar a la final. Al menos eso interpretaron sus seguidores con una serie de publicaciones que realizó en X (antes Twitter), lo que ocasionó el alivio de ciertos usuarios y el enojo de quienes opinan que el ganador tiene que salir de Día: "Siempre me ha gustado más LA NOCHE".

Los internautas no la bajan de "ardida" debido a que, como es sabido, su ex Eugenio Derbez fue pareja de Dalílah Polanco. De hecho, en varias ocasiones se han difundido rumores de que los primeros acercamientos entre Eugenio y Dalílah ocurrieron mientras ambos formaban parte del programa Anabel!, periodo en el que precisamente el comediante mantenía una relación sentimental con Ruffo.

Dalílah Polanco está participando en 'LCDLF México'

Volviendo al tema inicial, las reacciones de los usuarios reavivaron el debate sobre la intensidad con la que el público está viviendo esta edición de La Casa de los Famosos México. Es necesario aclarar que Alexis Ayala es uno de los amigos más cercanos de Victoria. Afortunadamente, a pesar de las críticas, la actriz no se dejó amedrentar por las respuestas negativas, ya que poco después volvió a hacer alusión al equipo de Abelito, uno de los amigos de su hijo José Eduardo.

Lo anterior trae a colación que en varias ocasiones, ante distintos medios de comunicación, la productora ejecutiva del reality show, Rosa María Noguerón, ha solicitado respeto por parte de los espectadores, pues en plataformas como TikTok los fans constantemente expresan con palabras malsonantes su molestia por el desempeño de Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes conducen las galas semanales.

Fuente: Tribuna del Yaqui