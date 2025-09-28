Así está Tom Holland luego de más de una semana del accidente en 'Spider-Man 4'

Ciudad de México.- Thomas Stanley Holland, mejor conocido simplemente como Tom Holland, sufrió hace unos días un fuerte accidente en plena grabación de Spider-Man 4. Como te informamos anteriormente en TRIBUNA, el actor de 29 años terminó hospitalizado por una conmoción cerebral, luego de que, mientras rodaba una escena, el cable de seguridad fallara y se golpeara la cabeza.

Durante todo este tiempo, sus fans se han mostrado muy preocupados por la salud del actor británico, quien afortunadamente fue visto junto a su prometida, la actriz Zendaya. Ambos asistieron el sábado 21 de septiembre a un concurso benéfico en apoyo a The Brothers Trust, en Mayfair, Londres, organización que precisamente pertenece a la familia del intérprete de Peter Benjamin Parker en el Universo Marvel.

Reapareció en redes sociales

Después de tanta incertidumbre, Tom finalmente se dejó ver a través de su perfil en Instagram, en el evento antes mencionado, donde explicó su pronta salida de la cena de beneficencia debido a que todavía se encuentra en proceso de recuperación. Además, agradeció el apoyo de su padre, Dominic Holland, quien, según el actor, tomó la batuta y se hizo cargo de todo lo pendiente tras su retirada.

Evento al que asistió el actor

"Lo siento, tuve que irme temprano, pero me siento mejor y sigo mejorando. Un gran agradecimiento a mi papá por hacerse cargo después de que me fui. El show se volvió considerablemente más divertido. Gracias a todos nuestros asistentes y especialmente a nuestros ganadores del sorteo. Gracias también a quienes contribuyeron a nuestros barridos, recaudando fondos", escribió el actor.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la fecha estimada en que podría reanudarse la filmación de la película del superhéroe. No obstante, según información de El Universal, algunas fuentes cercanas a la producción aseguran que no falta mucho para que Tom vuelva a los sets. Por lo pronto, la prioridad es que el artista repose y se recupere por completo de las secuelas del incidente.

