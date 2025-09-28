Conoce quién sería el último eliminado de 'La Casa de los Famosos México', según encuestas

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos México ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, hay encuestas en las que ya se conoce quién sería el último eliminado del tan polémico reality show, y el nombre no ha sido sorpresa para la mayoría de los internautas y espectadores, ¿acaso se trata de Dalílah Polanco?

El pasado miércoles 24 de septiembre, se realizó la última gala de nominación, en la que los habitantes restantes, pasaron al confesionario para repartir sus tres puntos entre tres de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron subiendo a la placa todos menos Mar Contreras, gracias a que fue la que ganó el boleto dorado que la mandó directo a ala gran final. Ellos fueron los nominados, Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Aarón Mercury, Abelito, Alexis Ayala y Shiky.

Pese a ser seis nominados, este domingo 28 de septiembre solo cinco van a subir al sum, debido a que la última dinámica de la salvación otorgó el segundo pase a la gran final, para unirse a Contreras. Fue el pasado viernes 26 de septiembre cuando este se puso en juego, y tras varias rondas y tensiones, el ganador resultó ser Abelito, por lo que fue el que logró salir de placa, dejando a Polanco, Ayala, el sobrino de Poncho de Nigris, Aarón y Shiky en riesgo.

Tras saberse los famosos que quedan en riesgo, se ha realizado en las redes sociales de Vaya Vaya una encuesta para saber a quién se les están dando el voto de salvación. Tras más de 24 horas en Facebook, se obtuvieron más de 20 mil votos, dejando a Aldo en primer lugar con el 24 por ciento a favor, en segundo y tercer lugar con un empate del 21 por ciento a Aarón y Dalílah Polanco, en cuarto lugar a Alexis con el 18 por ciento, y por último a Shiky con el 16 por ciento, lo que lo haría el noveno y último eliminado de la temporada.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, pues los domingo se vuelven a abrir las votaciones y los posicionamientos definen gran parte del resultado final, ya que el público en base a las respuestas deciden si darle votos extras a sus favoritos, o le dan la oportunidad a alguien más, además de que entre Shiky y el actor de Lo Qué La Vida Me Robó, hay muy poca diferencia y de último momento podría aumentar o disminuir el apoyo para algunos.

¿Quién podría ser el último eliminado de La casa de los famosos México? #encuestavayavaya #lacasadelosfamosos pic.twitter.com/AkfLrkS8pn — Vaya Vaya (@vayavayatv) September 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui