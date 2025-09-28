El gran misterio en la boda de Selena Gomez: ¿Quién la llevó al altar si no fue su padre?

California, Estados Unidos.- Selena Gómez y Benny Blanco siguen de manteles largos después de contraer nupcias y haber realizado una celebración privada en compañía de sus seres más cercanos. En redes sociales incluso se generó una tendencia para festejar la unión de los ahora esposos. Sin embargo, hubo un detalle que captó especialmente la atención: la persona que acompañó hasta el altar a la actriz, pues no fue su padre como suele ocurrir en las bodas. ¿Existe algún problema con su progenitor?

"¡Qué celebración perfecta para la pareja más genial que conozco! ¡La noche no podría haber sido más hermosa y perfecta! ¡Absolutamente impecable! ¡Todo mi amor para mi hermosa hija @selenagomez y para el mejor yerno @itsbennyblanco! Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue más allá del corazón ver a mi padre llevándola por el pasillo!", escribió Mandy Teefey-Cornett en su perfil de Instagram.

De hecho, según una fuente de Daily Mail, la mujer de 49 años quedó ligeramente decepcionada de que su hija no la escogiera a ella, pues se dice que fue la razón principal de que Selena conociera a Benny. No obstante, aun así fue una decisión muy especial para la familia que su abuelo, David Cornett, la entregara en matrimonio, al grado de que desde que comenzaron los preparativos se sabía que él se encargaría de ese rol.

Publicación de Mandy Teefey-Cornett

¿Qué se sabe del papá?

De acuerdo con información disponible en línea, Ricardo Joel Gomez se casó en 1992 con Mandy, pero cuando Selena tenía apenas cinco años decidieron ponerle fin a su matrimonio. Con el paso del tiempo, su progenitora volvió a rehacer su vida con Brian Teefey en 2006, y fruto de esa unión nació en 2013 la media hermana de la cantante, Gracie. En cuanto a Ricardo, tampoco se quedó atrás, pues formó una nueva familia al lado de Sara Tovar Gomez, con quien tuvo a Victoria Gomez.

#Tendencias | El productor estadounidense se mostró romántico con su ahora esposa, Selena Gomez, y decidió expresar su amor ante todo el mundo uD83DuDE0DuD83EuDD70https://t.co/bA779JEsfU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 29, 2025

En lo que respecta a la relación de padre e hija, no hay mucho de qué hablar. Desde que ingresó al mundo del entretenimiento, Selena Gómez no suele mencionar el tema; únicamente se sabe, por una entrevista con Harper’s Bazaar, que él no tenía interés en ser parte del espectáculo. Los rumores van desde una ruptura familiar hasta la posibilidad de que la intérprete de Magic no mantuviera contacto con él durante su crecimiento. Ahora te toca a ti, ¿qué opinas?

Fuente: Tribuna del Yaqui