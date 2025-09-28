Escándalo en Televisa: Ninel Conde respalda a mujer que denunció abusos de Alexis Ayala

Ciudad de México.- A partir de unas declaraciones que realizó sobre su expareja, el actor mexicano Alexis Ayala, dentro del popular show televisivo La Casa de los Famosos México, edición 2025, la supuesta aludida, Paty Díaz, no se quedó con los brazos cruzados y contó que el famoso la amenazó con quemarla viva junto a su hijo. Pero eso no fue todo, pues, según ella, experimentó violencia doméstica y laboral.

En cuanto al reconocido villano de telenovelas, les había dicho a los habitantes que vivió un infierno al lado de su ex, que resultó ser ni más ni menos que Paty, pues, basándose en sus declaraciones, ella intentó quitarle todo lo que tenía. Ahora, con las dos versiones sobre la mesa, se involucró una tercera persona: se trata de la intérprete de Alma Rey en el melodrama RBD, del productor Pedro Damián.

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Alexis Ayala?

Es necesario recordar que Ninel y Alexis tuvieron un fuerte enfrentamiento en el programa de Televisa, que inició cuando el hombre de 60 años le dijo "¡Quítate!" a Elaine Haro durante una dinámica del presupuesto. De inmediato, El Bombón Asesino le exigió que no se expresara de esa forma. Él respondió que su reacción se debió a la rapidez de la actividad, pero, a pesar de esto, la discusión escaló hasta el punto en que la cantante definió la situación como "violencia verbal" hacia una mujer.

Ninel Conde apoya a Paty Díaz

¿Apoya a Paty Díaz?

La exnovia de José Manuel Figueroa volvió a hablar sobre el tema y lo hizo a través de sus redes sociales: "Difícilmente una mujer que ha sufrido violencia se equivoca cuando descubre los patrones que caracterizan a un agresor, ya sea físico, verbal o pasivo-agresivo. Me llamaron exagerada, pero el tiempo siempre da la razón a la verdad. Triste que se apoye este tipo de actos, en verdad. Ojalá la gente que respalda este tipo de conductas nunca sufra este tipo de violencia", aseveró la mujer de 48 años.

Este pronunciamiento público generó diversas reacciones entre sus seguidores, pues la gran mayoría coincidía en que Ninel merecía una disculpa por parte de los espectadores de La Casa de los Famosos México, quienes la habían tildado de alguien que solo buscaba llamar la atención. Algunas de estas opiniones fueron compartidas por la exestrella de Televisa en sus historias de Instagram.

