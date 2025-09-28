(FOTOS) Así declaró Benny Blanco su amor a Selena Gomez: Invitados de lujo sorprendieron

California, Estados Unidos.- El día especial de Selena Gomez y su ahora esposo Benny Blanco sigue dando de qué hablar, pues son muchísimos los fanáticos de la actriz estadounidense que desean conocer cada detalle de la boda de estas celebridades. A pesar de que el evento se celebró el sábado 27 de septiembre y fue realmente privado, en TRIBUNA te contaremos todas las novedades.

De acuerdo con HOLA! y Vogue, los novios, junto con los invitados, se reunieron en el vivero Sea Crest Nursery, en la ciudad de Santa Bárbara, California. Además, en el recinto estuvieron aproximadamente 170 personas; entre ellas, destacan la muy querida amiga de la mujer de 33 años, Taylor Swift, y París Hilton, quien previamente, por error, confirmó su asistencia durante una entrevista en los VMA 2025.

Asimismo, no podían faltar los compañeros de reparto de la exestrella de Disney en la serie Only Murders in the Building (2021), entre ellos Steve Martin, Martin Short, Paul Rudd y Ashley Park. Por supuesto, el productor discográfico también fue homenajeado por su amigo y colaborador Ed Sheeran. Finalmente, estuvo presente David Henrie "hermano ficticio" de Gomez en la historia de Wizards of Waverly Place.

Los esposos

Benny Blanco hizo acto de presencia en redes sociales: "Me casé con una princesa de Disney de la vida real", escribió el hombre originario de Virginia, Estados Unidos, en su perfil de Instagram. No obstante, también compartió algunas fotografías de ambos con vestimentas muy elegantes, mientras la cantante sorprendió con su segundo vestido de novia que utilizó en la fiesta. A diferencia del diseño de Ralph Lauren, este era más revelador e incluía encajes.

Benny Blanco shared pictures from his wedding to Selena Gomez



Benny Blanco compartió imágenes de su boda con Selena Gomez pic.twitter.com/c1clIudtaw — Selena Gomez Fan Acc (@_selenagomezecu) September 28, 2025

La hermosa celebridad no se quedó con las ganas de responderle a su marido: "Te quiero mucho", expresó, recibiendo con estas breves palabras más de 87 mil reacciones. Se espera que en los próximos días los enamorados compartan más detalles del momento más importante de sus vidas. Por lo pronto, en redes sociales la emoción embarga a los internautas, quienes hicieron tendencia los nombres de los involucrados y de Justin Bieber.

Fuente: Tribuna del Yaqui