Horóscopos de Nana Calistar para HOY lunes 29 de septiembre: Predicciones para iniciar semana

Ciudad de México.- Este lunes y comienzo de semana está muy cerca del cierre de mes y debes conocer antes que nadie qué le depara a tu signo para que tomes las mejores decisiones a futuro. Ya están disponibles los horóscopos de Nana Calistar para este lunes 29 de septiembre. La famosa astróloga del Internet comparte lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco. Entérate en TRIBUNA antes que nadie de cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo con las acertadas predicciones de Nana.

ARIES

Comienza la semana con fuerza y evita engancharte en pleitos que no te corresponden. Hay personas que buscan provocarte solo para bajarte la vibra; no se los permitas. Recuerda que tus planes son primero. Un dinero inesperado podría llegar si mueves bien tus contactos.

TAURO

Este lunes será clave para organizar tus ideas y no dejar nada a medias. Ojo con gente que se dice amiga, pero anda contando lo que le confías. Cuida tu energía y no la malgastes en chismes. Un proyecto laboral que tenías pausado podría destrabarse.

GÉMINIS

Se avecinan cambios en tu entorno que te harán ver quién está de tu lado de verdad. No te desesperes si algo no sale como quieres, porque hay sorpresas buenas. Recuerda cuidar tu salud y no excederte en comidas. Un mensaje inesperado alegrará tu día.

CÁNCER

Este lunes será perfecto para arrancar con nuevos hábitos y dejar atrás viejos vicios. Ojo con discusiones familiares que pueden escalar si no controlas tus palabras. En el amor habrá encuentros que te sacarán una sonrisa. Administra bien tu dinero.

LEO

Inicias la semana con ganas de brillar, pero no todos a tu alrededor lo tomarán bien. Cuida tu carácter porque podrías perder alianzas importantes. En el amor vienen tiempos intensos y reveladores. Un viaje corto se vislumbra en tus planes.

VIRGO

El lunes te trae claridad para resolver un asunto pendiente. No dejes que la ansiedad te haga decir cosas de las que luego te arrepientas. Vienen oportunidades para crecer en lo profesional. Un viejo amor podría reaparecer con intenciones confusas.

LIBRA

Este lunes pinta para renovarte y soltar cargas emocionales. No te metas en pleitos ajenos, podrías salir perdiendo. En el amor, evita celos y confía en lo que construyes. Buen momento para iniciar un plan de ahorro.

ESCORPIO

Se avecina un inicio de semana intenso, donde tu intuición será tu mejor arma. No todo lo que brilla es oro, así que analiza antes de confiar. En lo sentimental podrías tener noticias que te confundan. Organiza muy bien tu tiempo para no estresarte.

SAGITARIO

Este lunes te trae la oportunidad de demostrar de qué estás hecho. No escuches comentarios negativos que solo buscan frenarte. En el amor, alguien que no esperabas puede acercarse. Un cambio en tu rutina te hará sentir renovado.

CAPRICORNIO

Arrancas la semana con mucha energía para lograr tus metas, pero cuidado con la soberbia. Podrías recibir una propuesta que te conviene aceptar. En la familia habrá tensiones que requieren paciencia. No descuides tu salud.

ACUARIO

Este lunes será un parteaguas para tomar decisiones importantes. No dejes que el miedo te frene; tu intuición está al máximo. En el amor hay avances si hablas con el corazón. Se acercan cambios positivos en tu entorno laboral.

PISCIS

Empieza la semana con calma y no te precipites en decisiones financieras. Hay gente que te observa y puede copiar tus ideas, así que cuídalas. En el amor necesitas claridad para no caer en dramas. Un nuevo plan te dará motivación extra.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui