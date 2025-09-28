Horóscopos HOY Mhoni Vidente DOMINGO 28 de septiembre: La suerte de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- ¿Listo para un nuevo día? Si no lo sabes aún o tienes dudas sobre tu futuro, es clave que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, encontrarás no solo los mensajes del Universo, sino las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Aquí toda la información!

Horóscopos de HOY domingo 28 de septiembre de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

Este domingo 28 de septiembre te empuja a enfocarte en tus metas personales. Una conversación con alguien influyente te dará nuevas perspectivas sobre el amor.

Tauro

Tendrás noticias relacionadas con tu economía que te darán tranquilidad. En lo sentimental, un gesto inesperado fortalecerá la relación con tu pareja. Mantén una actitud flexible ante los cambios en tu entorno.

Géminis

La creatividad será tu mejor aliada este domingo, ya sea en proyectos laborales o personales. Una llamada traerá una sorpresa agradable, en especial si estás soltero.

Cáncer

Este domingo será ideal para reconectar con tu familia. Un asunto pendiente relacionado con tu hogar se resolverá. En lo sentimental, los solteros podrían vivir un encuentro significativo.

Leo

Mhoni Vidente señala que en tu horóscopo que tu carisma atraerá nuevas oportunidades en el ámbito social. Sin embargo, es recomendable cuidar los gastos para no desequilibrar tu economía.

Virgo

Tendrás claridad para organizar tus pendientes y planear la semana que viene. En el amor, un gesto de tu pareja te dará confianza. La salud requiere mayor atención a tu descanso.

Libra

El domingo se perfila como un día de introspección y cambios en ti mismo. Aprovecha para reflexionar sobre las decisiones que has tomado en los últimos meses.

Escorpio

Las energías favorecen conversaciones importantes que podrían transformar tu rumbo profesional. En lo personal, es momento de soltar rencores y abrirte a nuevas experiencias.

Sagitario

Tu espíritu aventurero se activa, lo que podría motivarte a hacer un viaje corto o planear actividades fuera de la rutina. En lo sentimental será la puerta.

Capricornio

Será un día de pensar en perder peso. En lo económico, perderás ingresos. En el amor, la estabilidad se fortalece con pequeños gestos de complicidad.

Acuario

Tu mente estará enfocada en proyectos creativos que pueden dar frutos a largo plazo. En el amor, alguien especial buscará acercarse a ti. La salud mejora si retomas tu rutina de ejercicio.

Piscis

La intuición será tu principal herramienta para enfrentar situaciones inesperadas. En el amor, un reencuentro puede traer emociones intensas. Es un buen día para dedicarte tiempo y fortalecer tu bienestar.

Fuente: Tribuna del Yaqui