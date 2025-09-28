Inicia la gran final: Este es el último eliminado de 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México vivió una de sus galas más intensas y decisivas. La última eliminación de la temporada no solo definió al noveno expulsado, sino que también consagró al grupo de celebridades que competirán por la final. La tensión era palpable desde el inicio, pues solo dos de los habitantes, Mar Contreras y Abelito, gozaban de la tranquilidad de ser ya finalistas, observando desde una posición privilegiada cómo sus compañeros se jugaban el todo por el todo.

La velada estuvo marcada por una participación del público sin precedentes. La conductora Galilea Montijo, con evidente emoción, reveló que se había alcanzado un récord histórico para el reality, un total de 25 millones de votos fueron registrados al cierre de las votaciones, una cifra que demuestra el increíble fenómeno en que se ha convertido esta tercera edición del programa de Televisa. El público, con su poder soberano, comenzó a dictar el destino de los nominados.

La primera en recibir la buena noticia y asegurar su pase a la semana final fue Dalílah Polanco, quien celebró efusivamente el respaldo de sus seguidores. Poco después, Montijo anunció que Aldo de Nigris también se salvaba de la expulsión, convirtiéndose así en el cuarto finalista oficial de la competencia. La lista de afortunados creció cuando se confirmó que Alexis Ayala, tras una semana de incertidumbre, se ganaba el anhelado pase a la gran final.

El momento cumbre de la noche llegó con el último y más temido carrusel de la temporada, enfrentando cara a cara a Aarón Mercury y Shiky Clement. Tras minutos de máximo suspenso, Galilea Montijo pronunció el nombre del noveno eliminado, Aarón Mercury, quien se despidió de la competencia a un paso de la gloria.

¡ @ArnMercurio es el último eliminado de #LaCasaDeLosFamososMx!



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @ViX y no te pierdas de nada con el 24/7 uD83DuDD25#LaCasaDeLosFamososMx , rumbo a la final, disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/IFyxktqLgx — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 29, 2025

Con la salida de Aarón, el grupo de finalistas quedó definido. Sin embargo, Galilea sorprendió a todos al anunciar una última vuelta de tuerca: las votaciones se pausarán el próximo miércoles para revelar quién de los seis ocupará el sexto lugar, dejando a solo cinco contendientes para la gran final del domingo 5 de octubre.

¡ @yosoyshiky regresa a #LaCasaDeLosFamososMx !



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete a @ViX y no te pierdas nada con el 24/7 uD83DuDD25#LaCasaDeLosFamososMx , rumbo a la final, disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/Ck8eJiz7jO — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 29, 2025

De esta manera, el selecto grupo que apagará las luces de la casa está casi completo. Los finalistas que inician la última semana de La Casa de los Famosos México 2025 son: Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Shiky, Aldo de Nigris, Abelito y Mar Contreras. La suerte está echada y la cuenta regresiva ha comenzado.

.@ArnMercurio rompe en llanto al ingresar al foro de #LaCasaDeLosFamososMx



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @ViX y no te pierdas de nada con el 24/7 uD83DuDD25#LaCasaDeLosFamososMx , rumbo a la final, disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/DoSk8OCKDY — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 29, 2025

Fuente: Tribuna