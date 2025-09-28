'LCDLF México': Adrián Marcelo destroza al 'Team Noche' y los llama "desabridos"

Monterrey, Nuevo León.- Adrián Marcelo es un creador de contenido regiomontano que, debido a su peculiar sentido del humor, casi siempre está envuelto en controversias. Además, como se sabe, participó en La Casa de los Famosos México, edición 2025; sin embargo, sorprendentemente no fue expulsado por el público, sino que terminó abandonando las instalaciones en plena madrugada después de una fuerte pelea con la actriz Gala Montes.

Desde que inició la tercera temporada del popular reality show, se animó a profundizar un poco en sus vivencias. En uno de los episodios de su podcast Hermanos de Leche, junto a Iván Fematt La Mole, incluso mencionó al polémico Facundo, porque, en su opinión, la participación del comediante traería "las verdaderas irreverencias". Curiosamente, el aludido ha recibido muchos comentarios negativos tras su eliminación.

¿Adrián Marcelo arremete contra 'La Casa de los Famoso México'?

Desde ayer, subió a su perfil de X (antes Twitter) una serie de tuits que nuevamente lo colocaron en el ojo del huracán. Los fans del Team Noche lo tomaron bastante personal y hasta ahora siguen burlándose de la manera tan "cobarde" en que dejó el programa. En cuanto al hombre de 35 años, no ha respondido a ninguna de estas aseveraciones. Sin embargo, eso no fue todo, ya que aseguró sentirse feliz del “rotundo fracaso” en que se convirtió el material producido por EndemolShine Boomdog.

Adrián Marcelo asegura que lo hicieron más famoso

¿Atacó al 'Team Noche'?

No obstante, todo parece indicar que lo que más molestó a los internautas fueron las críticas que realizó contra el Team Noche. En lo que respecta a Abelito, resaltó que, aunque le caía bien, si hubiera sido su rival en el juego se habría aprovechado de su condición durante los enfrentamientos. Acerca de Aaron Mercury, la personalidad de Internet con millones de seguidores, lo llamó "el participante más intrascendente".

Aaron Mercury debe pasar a la historia como el participante más intrascendente en haber llegado más lejos.



Es lo que se conoce en medios como: Galleta Habanera.



Un tipo muy desabrido. Entró a la casa a verse en el espejo.



Candidato ideal para ser extra en un vomitivo de… — adrián marcelo (@adrianm10) September 27, 2025

A pesar de lo que ciertas personas podrían pensar, Adrián Marcelo no se quedó conforme y continuó arremetiendo, ahora contra Alexis Ayala: "Te dejaste manosear por señoras flácidas para poner pan en tu mesa; no me extraña que hayas aceptado este proyecto", afirmó, mientras sus seguidores aprovechaban para criticarlo por no referirse, no solo a Mar Contreras, sino especialmente a Aldo de Nigris, por "miedo" a Poncho.

Fuente: Tribuna del Yaqui