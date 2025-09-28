OFICIAL: Bad Bunny será el artista encargado de protagonizar el show de Medio Tiempo en el Super Bowl LX

Estados Unidos.- El reggaetonero de Puerto Rico, Bad Bunny, será el artista encargado de protagonizar el show de Medio Tiempo en el Super Bowl LX, así lo anunció la National Football League (NFL). El cantante compartió en sus redes sociales un video en el que se encuentra sentado en un poste de gol de campo, lo que confirma su participación el próximo 8 de febrero.

Uno de los eventos más relevantes de la NFL se realizará en la casa de los San Francisco 49ers en Santa Clara, California, el Levi's Stadium. El show de Medio Tiempo es uno de los escaparates más importantes a nivel internacional, donde han participado artistas como Rihanna, Lady Gaga, The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Maroon 5, Justin Timberlake, Coldplay, Katy Perry y Bruno Mars.

#ÚltimaHora | Bad Bunny será el artista encargado de protagonizar el show de Medio Tiempo en el Super Bowl LX uD83CuDFA4uD83CuDDF5uD83CuDDF7uD83CuDFC8 pic.twitter.com/X5tA4v3JKu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 29, 2025

No es la primera vez de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Hay que recordar que esta no es la primera vez que el cantante estará en el show, pues estuvo como acompañante de Shakira y Jennifer López en el 2020; también estuvo presente J Balvin. En ese Super Bowl, los Kansas City Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers, y fue el último en realizarse antes de la pandemia del Covid-19.

Bad Bunny ha consolidado su imperio musical con temas como 'Soy Peor', 'Dákiti' y 'Callaíta', y este 2025 lanzó su álbum 'Debí Tirar Más Fotos', el cual se colocó en el número 1 del Billboard. El sencillo registra 12 millones de reproducciones diarias en Estados Unidos, y el cantante encabeza también el Billboard Artist 100.

Entre las primeras dudas que han surgido en las redes sociales está si la NFL podrá lograr un equilibrio entre la originalidad del artista y la audiencia, porque plantea la incógnita de si el show incluirá canciones en español o una mezcla con versiones adaptadas al inglés.

La noticia se da a conocer al mismo tiempo que Bad Bunny habló de que no tiene conciertos programados en Estados Unidos por su gira 'Debí Tirar Más Fotos', ya que dijo que las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podrían afectar a sus seguidores. Fue por eso que el cantante se presentó en otras parte del mundo e hizo una residencia en Puerto Rico.

Fuente: Tribuna del Yaqui