¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' el Duelo de Eliminación? Ellos serían los eliminados

Ciudad de México.- A pocos minutos de que comience el nuevo episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, se ha podido dar un vistazo de lo que podría pasar la noche de este domingo 28 de septiembre del 2025, pues según algunos spoilers filtrados estos serían los cuatro atletas que ganarían el Duelo de Eliminación, y lograr el objetivo de obtener su lugar en la nueva temporada del reality deportivo. De igual forma se dijo quiénes serían los eliminados.

La noche de este domingo 28 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca oficialmente llegará a su gran final, después de 3 semanas viendo competencias por la Villa 360 una vez a la semana, Duelos de Supervivencia y Duelos de Eliminación, en la que de 24 atletas, solo 12 lograrán entrar a la nueva temporada para competir con leyendas de temporadas pasadas e incluso poder ganarles y volverse los nuevos campeones.

Tras una intensa semana en el que los de camiseta blanca, que fueron coacheados por Marysol Cortés y Heliud Pulido, y los de camiseta negra, que estuvieron bajo el ala de Andrés Fierro y Jazmín Hernández, se enfrentaron en duelos de supervivencia, primero cuatro para conocer a las tres mujeres que irían al Duelo de Eliminación y después otros cuatro, pero para poner en riesgo a cuatro de los hombres.

Como se sabe, en la serie de Supervivencia Femenina, las blancas perdieron todas por lo que sus tres chicas, Paola Peña, Karol Rojas y Fernanda Jiménez, deberán competir primero por su lugar, y según informes de Proyecto TV, será Fernanda quién no logra superar a Paola y Karol, siendo la eliminada de la noche. En cuanto al tema masculino, la situación fue más pareja, e irán al Duelo de Eliminación dos de camiseta blanca y dos de camiseta negra. Aunque no se sabrán los nombres hasta el domingo 28 de septiembre, se dice que el eliminado será William Arroyo.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, y solamente es una simple especulación, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado.

Fuente: Tribuna del Yaqui