Selena Gomez y Benny Blanco: Así fue la boda privada que desató furor en redes (FOTOS)

California, Estados Unidos.- La famosa exestrella de Disney, Selena Gomez, se unió en matrimonio con el productor discográfico estadounidense Benjamin Joseph Levin, conocido profesionalmente como Benny Blanco. Este día especial estuvo rodeado de rumores, pues algunos afirmaban que era tan complicado acceder al evento que los paparazzis ofrecían hasta un millón de dólares por una fotografía.

¿Cómo inició la historia de amor?

Los ahora esposos fueron vistos conviviendo públicamente desde que Benny produjo para Selena, en 2015, diversos temas musicales, entre ellos Same Old Love y Kill Em with Kindness. No fue la única ocasión en la que trabajaron juntos, ya que en 2019 lanzaron I Can’t Get Enough; en 2023 estrenaron Single Soon y, este 2025, ya comprometidos, publicaron I Said I Love You First… And You Said It Back.

En un inicio, su relación fue algo polémica porque se decía que el originario de Virginia era muy buen amigo de Justin Bieber, con quien, al igual que con la actriz de Los hechiceros de Waverly Place (2007), colaboró en diferentes proyectos musicales. Entre esos trabajos destacan canciones como Eenie Meenie (2010), una de las más reconocidas del canadiense, Love Yourself (2015), y posteriormente Lonely (2020).

La boda

De acuerdo con información extraoficial, el sábado 27 de septiembre Selena Gómez, de 33 años, y Benny Blanco, de 38, se dieron el "sí" en Santa Bárbara, California. Según Hello! Magazine, se destinaron alrededor de 300 mil dólares en seguridad, que incluyó guardias armados, accesos restringidos, entradas cubiertas con lonas oscuras y patrullas que impedían el ingreso de drones.

Publicación de Selena Gomez

Por su parte, la cantante sorprendió a sus fans con un gran regalo: publicó un par de fotografías luciendo su vestido blanco, diseñado por el afamado Ralph Lauren, el mismo que vistió a Priyanka Chopra en su enlace con el actor y cantante Nick Jonas. En la sesión de fotos también apareció el exitoso compositor, quien portaba un elegante smoking de la misma colección de la joven celebridad.

