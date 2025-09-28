Televisa: Wendy Guevara causa revuelo tras filtrarse su papel en '¿Quién es la Máscara?'

Ciudad de México.- La creadora de contenido Wendy Guevara, quien alcanzó mayor fama tras ganar la primera temporada de La Casa de los Famosos México en 2023, continúa cosechando éxitos en la industria del entretenimiento. Actualmente, la mujer trans de 32 años trabaja como conductora junto a Ricardo Margaleff en la más reciente emisión del programa producido por Rosa María Noguerón para Televisa Univisión.

Hace unas horas, la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, filtró información que tiene a muchos en ascuas: supuestamente, la empresaria mexicana se integrará como participante en un nuevo proyecto televisivo. Es importante señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, Wendy no ha emitido ninguna declaración; sin embargo, en caso de que lo haga, en TRIBUNA nos encargaremos de informar al respecto.

"Wendy Guevara sigue triunfando en la televisión y, según San Lucas haha, será uno de los personajes (botargas) del programa '¿Quién es la Máscara?', que inicia el 12 de octubre. ¿Cuál personaje interpretará? Cabe recordar que Wendy ya participó en ¿Quién es la Máscara? como investigadora invitada —si no me falla la memoria, en el salón de casita—, pero no como personaje", explicó la influencer originaria de Guadalajara, Jalisco.

Filtran información de Wendy Guevara

'¿Quién es la Máscara?'

El show comenzará el próximo 12 de octubre de 2025 a las 20:30 horas (tiempo local) por Las Estrellas y ViX. En esta ocasión, Martha Higareda estará ausente debido a su embarazo, pero no hay de qué preocuparse, ya que en su lugar se integrará la actriz y cantante Ana Brenda Contreras. El resto del panel de investigadores continuará conformado por Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

En cuanto al conductor principal, será nuevamente Omar Chaparro. Por otra parte, algunos usuarios se preguntan si el regreso de la exintegrante de RBD se debe a que ha quedado atrás por completo el escándalo de presunto fraude que enfrentó con Galilea Montijo y su ex publirrelacionista Danna Vázquez en 2024. Lo último que se supo provino de la propia artista: "Jamás me he prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de mis principios".

