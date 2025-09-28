VIDEO: Galilea Montijo encanta en 'La Casa de los Famosos México' con sexy vestido HOY 28 de septiembre

Ciudad de México.- Uno de los momentos más esperados de este domingo 28 de septiembre en la gala de 'La Casa de los Famosos México' es la aparición de la guapa conductora originaria de Guadalajara, Galilea Montijo, en pantalla, pues muchos esperan su look, ya que son considerados como icónicos. Hoy no fue la excepción, pues la famosa dejó a todos encantados al lucir un sexy vestido de color café; aquí te contamos los detalles que han quedado registrados en video.

Cabe señalar que, participación tras participación, durante este reality show, 'La Gali' ha sorprendido a los televidentes con vestuarios con mucha propuesta, creativos y sumamente llamativos, al menos dos veces por semana al salir a cámara en la Gala de Nominación y Gala de Eliminación de 'La Casa de los Famosos México'. Resalta también el hecho de que la famosa ha optado por vestir marcas mexicanas, esto gracias al gran trabajo de su stylist, Jessica Marmolejo.

Para esta ocasión, Montijo no se quedó atrás y lució un atuendo sumamente brilloso, por lo que una vez más, la presentadora de 52 años llegó al foro del reality luciendo icónica. La conductora lució un vestido Narciza Severa que es tipo body inspirado en la "fuerza y presencia de una guerrera moderna". De acuerdo a la descripción que compartió la marca en Instagram, la estructura metálica del diseño evoca una armadura, resaltando la figura de Galilea "con carácter y sofisticación".

El texto también señala: "El body está envuelto en una tela café con acabado etéreo, que aporta profundidad visual y representa la conexión con sus raíces y esencia. Las piedras incrustadas, colocadas a mano, simbolizan los aprendizajes que han forjado su trayectoria: decisiones, retos y evolución". Además, afirman que es un look pensado para una mujer que no se detiene y avanza con determinación.

Look de Galilea Montijo el pasado 24 de septiembre

En la pasada Gala de Nominación, la conductora lució un atuendo brillante al usar un elegante vestido color dorado que enmarcó su silueta tras bajar más de 10 kilos. Se trató de una pieza strapless entallada desde la cintura hasta las caderas, lo cual ayudó a acentuar su curvilínea figura.

