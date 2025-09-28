¿Y Ángela Aguilar? Yuridia aclara por qué lanzó su propia versión de 'Qué Agonía' (VIDEO)

Ciudad de México.- Este domingo, la cantante sonorense Yuridia se pronunció a través de sus redes sociales para hablar sobre la controversia que gira en torno a Ángela Aguilar, quien, como se sabe desde hace un tiempo, recibe numerosos comentarios negativos por supuestamente mantener una relación amorosa con Christian Nodal cuando todavía era pareja de la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

La razón por la que la exintegrante de TV Azteca se vio envuelta en esta situación se debe a la colaboración que realizó con la nieta de Flor Silvestre cuando lanzaron Qué agonía en 2022, canción compuesta por el ex de la artista, Gussy Lay. En el momento en que se confirmó el noviazgo de Christian y Ángela, algunos fans de Yuridia le pidieron que trabajara en una versión que no incluyera la voz de la joven.

A pesar del paso de los años, esta petición seguía sin cumplirse, aunque curiosamente hace unos días se estrenó lo que tanto habían solicitado. En las plataformas de la participante de la cuarta generación del reality show mexicano La Academia fue imposible no notar los miles de comentarios en contra de la hija de Pepe Aguilar, pues había unos donde la insultaban y, como siempre, otros más directos que la llamaban "amante".

La postura de Yuridia

¿Qué dijo Yuridia?

"Solamente para decirles que esto no es un regaño, quiero aclarar unas cosas que a mí ya no me están gustando", inició la celebridad que recientemente se convirtió en madre por tercera vez. "Están utilizando mis redes y me están queriendo meter en el pedo del hate a Ángela. Neta, no me usen a mí para tirarle hate a ninguna persona", aseveró, y luego explicó las razones exactas de por qué sacó del tema musical a la estadounidense: "Yo no saqué a Ángela Aguilar de esa canción, he estado tratando de mantenerme al margen. Canté esa canción como la he cantado toda mi gira, sola".

Yuridia habla sobre la polémica entorno a ‘Que Agonia’ tema que interpreta junto a Ángela Aguilar, pues usuarios mencionaban que la cantante sacó a Ángela de su colaboración. pic.twitter.com/NLx6ALEb7u — femina.laredo (@FeminaLaredo) September 28, 2025

Cabe destacar que hubo quienes no recibieron muy bien las palabras de Yuridia, por lo que le escribieron que ellos siguen firmes en no dejar pasar las acciones de la integrante de la dinastía Aguilar; aun así, le agradecieron porque ahora no tendrán que escuchar su voz. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida no ha emitido su postura con respecto a toda esta controversia.

Fuente: Tribuna del Yaqui