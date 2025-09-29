Angélica Rivera se pela con reporteros de 'VLA' tras zafarrancho; tumban a Sofía Castro

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Angélica Rivera, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a su más reciente pelea con reporteros, tanto de Venga la Alegría como de otros medios de comunicación, después del zafarrancho en el aeropuerto, que protagonizó unto a su hija, la también actriz, Sofía Castro, a la cual entre jalones y empujones, terminaron tumbando.

El pasado fin de semana, cuando la denominada 'La Gaviota' fue captada junto a su hija en el aeropuerto de la Ciudad de México, reporteros del matutino de TV Azteca, del programa Hoy y de muchos otros medios de comunicación, por lo que fueron a su encuentro. Sin embargo, la situación se volvió un completo caos de inmediato y pasó de ser un encuentro casual a todo un zafarrancho entre empujones y gritos.

En ese momento, quisieron que Angélica hablara de las declaraciones que dio Enrique Peña Nieto, si se sentía usada por él, después de lo que dijo, a lo que solo respondió: "Pregúntale a él". Pero, mientras que madre e hija trataban de seguir su camino, hubo un fuerte empujón, por el que la actriz de Vino El Amor terminó en el piso, y al levantarse estaba furiosa y declaró: "Que falta de respeto la verdad, yo siempre les doy entrevista", mientras que una señora ajena al medio, fan de las actrices comenzó a gritar "cuidado", y Angélica exclamó un "tiene toda la razón la señora", pidiendo que las dejaran ir.

Angélica y Sofía. Internet

Pese a la insistencia de madre e hija de irse, los medios seguían insistiendo en que la actriz de Destilando Amor hablara, volvieron a tocar temas de escándalos pasados, a lo que perdió la paciencia y una vez más dijo que no hablaría de ello, que ya había dado declaraciones y si no sabía de ellas, pues que mejor no se le acercara a preguntar de estos temas: "Ya se los dije la vez pasada, no me pregunten algo que no saben".

Finalmente, la joven estrella de En Tierras De Esperanza logró liberarse un poco del zafarrancho, mientras que Rivera habló de la boda de Cristian Castro con un mejor humor, bromeando al señalar que ya estaban listas para la boda, pero que pensó que a la de ella, a lo que Sofía volvió a quejarse de empujones. Al final, ambas mujeres lograron salir de en medio de la boda de reporteros y se retiraron del aeropuerto, sin dar más declaraciones.

¡Traka! AngélicaRivera y Sofía Castro se molestan con la prensa tras caída por zafarrancho.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/3OrLFEWnh4 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui