Ariana Grande lanza dura crítica a votantes de Trump: "¿Ha cambiado algo tu vida?"

Ciudad de México.- La cantante estadounidense Ariana Grande se volvió tendencia tras compartir un polémico mensaje en su historia de Instagram. Lo más impactante es que se dirigía a los votantes del presidente de su país, Donald Trump, pues cuestionó a sus seguidores sobre si el regreso del funcionario a la Casa Blanca ha dejado resultados positivos en el ámbito económico y hasta en el médico.

"Quiero hablar con los votantes de Trump. Tengo una pregunta muy sincera", dice un fragmento del escrito, para después enumerar una serie de problemáticas, como la separación de familias inmigrantes, el aumento del odio hacia la comunidad trans y la percepción de que la libertad de expresión está en riesgo: "¿Ha mejorado tu vida? ¿Han bajado los precios de la compra? ¿Tu seguro médico? ¿Eres más feliz?".

No sorprende la postura política de la celebridad, porque durante las pasadas elecciones de noviembre de 2024 compartió su voto secreto por Kamala Harris, e incluso después de esto expresó su total inconformidad tras los resultados electorales. De hecho, su madre la respaldó en ese momento y posteriormente la describió como una inigualable "apasionada defensora de la humanidad".

Publicación de la cantante

El republicano suele caracterizarse por responder a figuras del espectáculo; en una ocasión arremetió contra Taylor Swift. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se ha pronunciado respecto a este asunto. La red social Truth Social tiene como última publicación una alusión a los aranceles de China, pero nada relacionado con el tema que tiene debatiendo a los seguidores de Ariana.

¿Qué dijo Trump de Taylor Swift?

En un post del 4 de agosto de 2025, comparó a la cantante con Sydney Sweeney:"Desde que alerté al mundo sobre lo que era al decir en TRUTH que no la soporto (¡ODIO!), la abuchearon en el Super Bowl y dejó de ser popular. La situación ha cambiado radicalmente: ser progresista es para perdedores, ser republicano es lo que se busca. ¡Gracias por su atención a este asunto!", afirmó el político de 79 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui