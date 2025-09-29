¿Confirman fraude en 'La Casa de los Famosos México'? Galilea Montijo habla de Aarón Mercury

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz jalisciense, Galilea Montijo, recientemente ha despertado de nuevo la polémica, debido a que en el programa Hoy, tocó la reciente polémica en la que se han envuelto, al hablar de la salida del reconocido influencer mexicano, Aarón Mercury, ¿acaso han confirmado fraude dentro de La Casa de los Famosos México, como se dice en redes?

El pasado domingo 28 de septiembre, fue la última gala de eliminación como tal, en el que se anunció al noveno eliminado del reality show de Televisa. Dado a que en múltiples encuestas, el nombre de Shiky estaba hasta lo último, y que el team Noche fue el favorito de la temporada, se creía que sería el español el que terminaría por salir, dejando de Día, solo a Dalílah Polanco, por lo que todos quedaron en shock, cuando fue al revés.

Al carrusel, fueron enviados precisamente el exnovio de Yeri Mua y el presentador de origen español, por lo que se esperaba que regresara el influencer, y cuando no fue así, en redes sociales como X, antes conocido como Twitter, se comenzó a decir que había "fraude" que le habían visto la cara de tontos al público y que no podía ser posible que Aarón siendo tan querido fuera el eliminado. Por esto, en el matutino de la empresa San Ángel se habló del tema.

las caras de los panelistas, todos saben y la galilea bien vendida

Primeramente, Andrea Legarreta afirmó que le sorprendió y que ella en verdad pensó que Aarón por lo menos estaría entre el segundo y tercer lugar, ya que consideran que Abelito obtendrá el primero, mientras que Galilea aseguró que fue el púbico el que eligió y no le hicieron caso de ser muy conscientes de sus votos: "Es la casa más impredecible de todas, pero ahora sí que ustedes eligen, ustedes tienen la última palabra. Muchos nos sorprendimos con el resultado".

Tania Rincón declaró que los fandoms no se supieron organizar a tener a Alexis Ayala como el cuarto Noche con más riesgo por sus recientes comentarios sobre el teatro, a lo que Montijo afirmó que todo podría pasar y nunca se deben de confiar solo por querer más a un team. Ante esto, los espectadores de la emisión se fueron en contra de Montijo y la producción, asegurando que era un completo fraude todo.

Tristeza que quieran darnos atole con el dedo, yo sé que ustedes no pueden decir del fraude que hizo al público".

No es la más impredecible, ustedes quieren polémica y como Aarón los exhibió por eso lo sacaron porque por votos no fue".

Fraude, no lo sé, he visto que en varias encuestas Aaron estaba por arriba de Shiky".

Su palabra impredecible completamente fuera de lugar, ¡muy mal la producción!".

Fuente: Tribuna del Yaqui