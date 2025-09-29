Demi Lovato regresa a 'Camp Rock 3' pero ahora como productora ejecutiva

Ciudad de México.- La franquicia juvenil 'Camp Rock' regresa con una tercera entrega que promete revivir la magia musical que cautivó a toda una generación. Aunque Demi Lovato no retomará su papel frente a las cámaras como 'Mitchie Torres', su participación será fundamental: La cantante confirmó su rol como productora ejecutiva mediante una publicación en redes sociales, donde posó en una silla de directora con el pie de foto: 'this is me (in my producer era)'.

'Disney Branded Televisión' ha confirmado que 'Camp Rock 3' será una película original para 'Disney+' y 'Disney Channel', actualmente en rodaje en Vancouver desde mediados de septiembre de 2025. Los 'Jonas Brothers' retomarán sus papeles icónicos como 'Jason', 'Nate' y 'Shane Gray'. Quienes regresan al campamento para buscar al telonero ideal para su próxima gira mundial. Esta misión desencadena una competencia entre los nuevos campistas, repleta de alianzas inesperadas, tensiones creativas y romances juveniles.

Demi Lovato como productora ejecutiva/Créditos: Instagram

Lovato, quien protagonizó las dos primeras entregas como 'Mitchie', ha expresado su entusiasmo por mentorizar a la nueva generación desde la producción. En su publicación reciente, la cantante posó en una silla de directora etiquetada con 'Camp.DemiLovato', destacando su transición hacia este nuevo capítulo creativo. Su rol como productora ejecutiva incluye supervisar el desarrollo narrativo, musical y creativo, garantizando que el espíritu original de 'Camp Rock' perdure.

Junto a los 'Jonas Brothers', Kevin, Joe y Nick, quienes también actúan como productores ejecutivos y retoman sus icónicos papeles, el elenco incorpora a prometedores talentos juveniles: Liamani Segura como la audaz 'Sage'; Malachi Barton como 'Fletch'; Lumi Pollack como 'Rosie'; Hudson Stone como 'Desi', el hermano relajado de Sage; Casey Trotter como 'Cliff'; Brooklynn Pitts como 'Callie'; y Ava Jean como 'Madison'. María Canals-Barrera regresa como 'Connie', la madre de 'Mitchie', mientras que Sherry Cola se une al proyecto como 'Lark', una carismática figura adulta en el campamento.

'Camp Rock 3'

La ausencia más notoria es la de Demi Lovato como 'Mitchie', decisión que la artista ha tomado para enfocarse en la producción y abrir espacio a nuevos rostros. Aunque no se han detallado motivos específicos, fuentes cercanas indican que Lovato busca un enfoque renovado. Tampoco se ha confirmado el regreso de personajes clásicos como 'Caitlyn' (Alyson Stoner) o 'Tess', lo que apunta a una frescura total en la narrativa.

La producción está a cargo de 'Disney Branded Television', con Ayo Davis como presidenta del estudio. El rodaje inició en septiembre de 2025 en Vancouver, y aunque no hay fecha de estreno oficial, se anticipa que 'Camp Rock 3' llegará al público en 2026.

'Camp Rock' (2008) y 'Camp Rock 2: The Final Jam' (2010) se convirtieron en las películas originales de 'Disney Channel' más exitosas de sus respectivos años, dominando los ratings de estrenos por cable en Estados Unidos. Su legado cultural, con himnos como 'This Is Me' y tramas de empoderamiento juvenil, sigue resonando, y esta secuela busca conectar con una audiencia fresca sin diluir su esencia.

"Camp Rock es una parte importante del legado de las películas originales de 'Disney Channel', con música inolvidable, narrativas enérgicas y personajes que perduran en el corazón de los fans", declaró Ayo Davis, presidenta de 'Disney Branded Television.' "Traerla de vuelta con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento que cierra un ciclo". Subrayó.

demi lovato e Joe Jonas si incontrano di nuovo sul set di camp rock 3 e si innamorano di nuovo!!!!!!!! non accetto nessun altra opinione pic.twitter.com/ShubWBLhog — uD835uDC72uD835uDC82uD835uDC94uD835uDC8AuD835uDC82uD83DuDC0A (@bloamix) September 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México