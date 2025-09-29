Golpe a Televisa: Acusan de FRAUDE a 'LCDLF México'; fans cancelan ViX tras salida de Aarón Mercury

Ciudad de México.- El más polémico programa de Televisa, La Casa de los Famosos México (LCDLF) se prepara su gran final, sin embargo, los fanáticos no estarían felices con los resultados de la última gala y la selección de finalistas. Como te informamos en TRIBUNA, la noche de ayer, domingo 28 de septiembre, se confirmó la eliminación del influencer mexicano Aarón Mercury, cuyo nombre real es Aarón Hernández González. No obstante, esta decisión enfureció a los seguidores de 'La casa más famosa de México'.
La reciente eliminación del joven originario de Querétaro fue tendencia esta noche, no solo por la salida de Aarón, sino porque, mediante redes sociales, usuarios comenzaron reclamar a Televisa y la producción esta decisión. Asimismo, hicieron un llamado a cancelar sus suscripciones a la plataforma ViX Premium, donde se transmiten las 24 horas de LCDLF. Esto último fue una forma de protesta, ya que los fanáticos del reality denunciaron que todo fue un fraude.
Algunos usuarios aseguraron que esta decisión restaba credibilidad al programa y que la única manera de ser escuchados era cancelando el servicio de streaming. De igual forma, pidieron a los fanáticos dejar de consumir a los patrocinadores de este show, como son Mercado Libre y Mercado Pago, Cklass, Rappi México y hasta Jumex. A la fecha de publicación de esta nota, las marcas no se han pronunciado por esta petición.
Reacciones divididas
Mientras un sector importante de la audiencia mostró indignación, también hubo quienes defendieron la eliminación argumentando que forma parte de la dinámica del reality. No obstante, la percepción de fraude predominó entre los comentarios, generando un ambiente de polarización que puso en el centro del debate la transparencia del formato.
En tanto, miles de usuarios han hecho un llamado masivo a no seguir más este show, que se acerca a su gran final.
¿Cómo cancelar ViX Premium? Guía completa
La cancelación de ViX Premium dependerá de la plataforma donde fue contratado el servicio. Es importante señalar que no es posible hacerlo directamente desde la app de ViX; debes acceder al portal o tienda donde activaste la suscripción.
1.Desde la página oficial
Si adquiriste tu plan en el portal web de ViX, tienes que:
- Iniciar sesión en tu cuenta
- Ir a la sección Cuenta o Suscripciones
- Seleccionar Cancelar suscripción
Sigue las instrucciones en pantalla para confirmar la baja y asegurarte de que tu plan quede desactivado correctamente.
2. Cancelar ViX Premium desde Google Play Store
- Abre la aplicación
- Ve a Pagos y suscripciones
- Localiza ViX Premium en la lista de servicios activos y pulsa Cancelar.
El proceso es rápido y tu suscripción se desactivará al finalizar el periodo vigente de pago.
3. Cancelar ViX Premium desde App Store (iPhone/iPad)
Abre la app de Configuración en tu iPhone o iPad
- Toca tu nombre
- Haz clic en Suscripciones
- Selecciona ViX Premium
- Elige Cancelar suscripción.
Tras confirmar la acción, recibirás una notificación indicando que tu plan ha sido cancelado.
