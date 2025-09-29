Golpe a Televisa: Acusan de FRAUDE a 'LCDLF México'; fans cancelan ViX tras salida de Aarón Mercury

Ciudad de México.- El más polémico programa de Televisa, La Casa de los Famosos México (LCDLF) se prepara su gran final, sin embargo, los fanáticos no estarían felices con los resultados de la última gala y la selección de finalistas. Como te informamos en TRIBUNA, la noche de ayer, domingo 28 de septiembre, se confirmó la eliminación del influencer mexicano Aarón Mercury, cuyo nombre real es Aarón Hernández González. No obstante, esta decisión enfureció a los seguidores de 'La casa más famosa de México'.

La reciente eliminación del joven originario de Querétaro fue tendencia esta noche, no solo por la salida de Aarón, sino porque, mediante redes sociales, usuarios comenzaron reclamar a Televisa y la producción esta decisión. Asimismo, hicieron un llamado a cancelar sus suscripciones a la plataforma ViX Premium, donde se transmiten las 24 horas de LCDLF. Esto último fue una forma de protesta, ya que los fanáticos del reality denunciaron que todo fue un fraude.

Acusan de FRAUDE a 'La Casa de los Famosos México'. Foto: Twitter

Algunos usuarios aseguraron que esta decisión restaba credibilidad al programa y que la única manera de ser escuchados era cancelando el servicio de streaming. De igual forma, pidieron a los fanáticos dejar de consumir a los patrocinadores de este show, como son Mercado Libre y Mercado Pago, Cklass, Rappi México y hasta Jumex. A la fecha de publicación de esta nota, las marcas no se han pronunciado por esta petición.

A cancelar la cuenta de vix por este mega fraude y a seguir con la televisión apagada. Solo se encendía para ver la casa de los famosos , ahora vemos que es un super fraude .#LCDLFMX #LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/RI1a04OiNb — Marxista Billetudo uD83EuDD11 (@reyes_iem) September 29, 2025

Reacciones divididas

Mientras un sector importante de la audiencia mostró indignación, también hubo quienes defendieron la eliminación argumentando que forma parte de la dinámica del reality. No obstante, la percepción de fraude predominó entre los comentarios, generando un ambiente de polarización que puso en el centro del debate la transparencia del formato.

En tanto, miles de usuarios han hecho un llamado masivo a no seguir más este show, que se acerca a su gran final.

Para quienes puedan y quieran se les deja aquí el tutorial para cancelar @VIX e @izzi_mx pic.twitter.com/YEMtfcOmjS — Andrea Berenice Valenzuela Bremermann (@bbremermann18) September 29, 2025

¿Cómo cancelar ViX Premium? Guía completa

La cancelación de ViX Premium dependerá de la plataforma donde fue contratado el servicio. Es importante señalar que no es posible hacerlo directamente desde la app de ViX; debes acceder al portal o tienda donde activaste la suscripción.

1.Desde la página oficial

Si adquiriste tu plan en el portal web de ViX, tienes que:

Iniciar sesión en tu cuenta

Ir a la sección Cuenta o Suscripciones

Seleccionar Cancelar suscripción

Sigue las instrucciones en pantalla para confirmar la baja y asegurarte de que tu plan quede desactivado correctamente.

2. Cancelar ViX Premium desde Google Play Store

Abre la aplicación

Ve a Pagos y suscripciones

Localiza ViX Premium en la lista de servicios activos y pulsa Cancelar.

El proceso es rápido y tu suscripción se desactivará al finalizar el periodo vigente de pago.

3. Cancelar ViX Premium desde App Store (iPhone/iPad)

Abre la app de Configuración en tu iPhone o iPad

Toca tu nombre

Haz clic en Suscripciones

Selecciona ViX Premium

Elige Cancelar suscripción.

Tras confirmar la acción, recibirás una notificación indicando que tu plan ha sido cancelado.

Fuente: Tribuna del Yaqui