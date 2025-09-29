Horóscopos de Nana Calistar para HOY martes 30 de septiembre: Esto le depara a tu signo este fin de mes

Ciudad de México.- Este martes es fin de mes de septiembre y es bastante oportuno que conozcas qué le depara a tu signo zodiacal para el futuro. Conoce antes que nadie los horóscopos de Nana Calistar para este martes 30 de septiembre. La astróloga más controversial del Internet comparte lo que los astros tienen preparado para tu persona. Entérate en TRIBUNA antes que nadie de cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo con las acertadas predicciones.
- Aries
Se vienen cambios fuertes en tu vida, no le temas al cierre de ciclo que trae este fin de mes. Algo que parecía perdido regresa para darte claridad.
- Tauro
El dinero se mueve a tu favor, pero no lo gastes en cosas innecesarias. Cierra septiembre agradeciendo y verás que octubre empieza con más abundancia.
- Géminis
Amores del pasado podrían buscarte y sacudir tu estabilidad. Pon límites, no dejes que te hagan dudar de lo que ya has logrado.
- Cáncer
Tu sensibilidad estará a tope, cuidado con engancharte en problemas ajenos. Fin de mes perfecto para soltar cargas emocionales.
- Leo
Energía de éxito y brillo, te buscan por tu talento y liderazgo. Una propuesta inesperada abrirá el camino hacia un nuevo comienzo.
- Virgo
Cuidado con discusiones en casa, no quieras tener siempre la razón. El fin de mes te pide equilibrio y más paciencia con tu gente cercana.
- Libra
Tu signo brilla con fuerza, atraes lo que deseas. Una decisión importante se concreta, y lo que parecía estancado comienza a fluir.
- Escorpio
Fin de mes con revelaciones, alguien que te oculta algo podría quedar al descubierto. No te enganches, toma distancia y sigue avanzando.
- Sagitario
El cierre de septiembre te trae la oportunidad de planear un viaje o mudanza. Vienen movimientos que te sacan de la rutina.
- Capricornio
Los pendientes que traías cargando por fin se resuelven. No te presiones tanto, recuerda que el tiempo acomoda todo.
- Acuario
El amor toma fuerza, alguien especial quiere entrar en tu vida. Fin de mes ideal para sanar heridas del corazón y abrirte a nuevas conexiones.
- Piscis
Tu intuición no falla, confía en lo que sientes. Una señal del destino llega antes de que acabe septiembre, y te marca un rumbo nuevo.
Fuente: Tribuna del Yaqui