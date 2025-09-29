Horóscopos HOY Mhoni Vidente LUNES 29 de septiembre: Predicciones de amor, dinero y más

Ciudad de México.- ¿Cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este inicio de semana? Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, responde tu pregunta en el horóscopo de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025. En las predicciones del día encontrarás los mensajes de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Lee con atención los horóscopos de Mhoni Vidente y descubre los mensajes de los astros!

Horóscopos de HOY lunes 29 de septiembre de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

La semana comienza con retos en el área laboral. Se recomienda no precipitarse en la toma de decisiones financieras y esperar una mejor oportunidad para invertir.

Tauro

Los asuntos familiares ocuparán gran parte del día. Es un buen momento para fortalecer la comunicación con seres queridos y resolver malentendidos. Una noticia inesperada llegará por la tarde y traerá tranquilidad.

Géminis

Tendrás la mente más activa que de costumbre y eso ayudará a resolver un problema pendiente en el trabajo. Sin embargo, evita sobrecargarte de tareas. En el amor, la paciencia será clave para mantener la estabilidad.

Cáncer

Este lunes recibirás señales claras de que es tiempo de cerrar una etapa emocional. Habrá oportunidades de crecimiento personal si logras soltar lo que ya no aporta. La economía se mantiene estable.

Leo

Se avecina un día de reconocimientos por tu esfuerzo. No dejes que la soberbia te gane y aprende a compartir tus logros. Una propuesta inesperada podría abrirte las puertas a un proyecto prometedor.

Virgo

Los cambios en tu entorno laboral podrían generar tensión, pero mantén la calma, ya que todo se acomoda a tu favor. En el plano sentimental, se recomienda expresar lo que sientes sin miedo a las reacciones.

Libra

Es un día favorable para cerrar acuerdos y hacer trámites importantes. Confía en tu intuición antes de firmar cualquier documento. En la vida personal, alguien cercano podría pedirte apoyo emocional.

Escorpio

Tu energía se centrará en el ámbito económico. Evita gastos innecesarios y prioriza el ahorro. En cuestiones del corazón, se avecina un momento de mayor conexión con tu pareja o alguien que despierta tu interés.

Sagitario

La suerte te acompaña en lo laboral, especialmente en proyectos que requieren creatividad. Sin embargo, cuida tus palabras para no generar conflictos. En la noche, podrías recibir una invitación que traerá alegría.

Capricornio

Un día con carga de trabajo intensa, pero con recompensas para el próximo año. En el aspecto personal, es momento de reflexionar sobre lo que deseas a futuro y trazar metas más claras.

Acuario

Tu carácter innovador será reconocido por quienes te rodean. Aprovecha la energía de este día para proponer ideas nuevas. En lo sentimental, podrían surgir conversaciones que definan el rumbo de una relación.

Piscis

Este lunes 29 de septiembre será favorable para retomar proyectos pausados. En lo sentimental, los solteros tendrán la oportunidad de conocer a alguien especial.

