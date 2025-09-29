Hospitalizan a Julio César Chávez, Bad Bunny cantará en el Medio Tiempo y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas mantenerte al tanto de lo que ocurre con tus artistas favoritos sin perder tanto tiempo buscando información confiable e interesante, la mejor opción es el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo podrás conocer las noticias más interesantes del medio artístico, para que no te pierdas nada de lo que está en tendencia. En la edición de hoy lunes 29 de septiembre, conoce la razón por la que Julio César Chávez Jr. fue hospitalizado de emergencia recientemente.

Selena Gomez se casa con Benny Blanco

La cantante estadounidense, Selena Gomez, y el compositor Benny Blanco contrajeron matrimonio en un evento íntimo celebrado el pasado fin de semana en Santa Bárbara, California. A través de las redes sociales se viralizaron imágenes de la boda, pero no hay muchos detalles sobre la celebración.

Bad Bunny cantará en el Medio Tiempo del Super Bowl

Recientemente se anunció que el puertoriqueño Bad Bunny será el artista encargado de protagonizar el show de Medio Tiempo en el Super Bowl LX. Fue a través de un posteo en las redes sociales de la NFL donde se confirmó la noticia, que ha emocionado a los amantes del reggaetón y trap.

Julio César Chávez es hospitalizado de emergencia

El reconocido boxeador mexicano, Julio César Chávez, tuvo que ser hospitalizado de emergencia, en su natal Culiacán, después de sufrir un intenso dolor por el que tuvo que entrar al quirófano y ser operado.

Fuente: Tribuna del Yaqui

