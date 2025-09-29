J.K Rowling arremete contra Emma Watson tras polémica con 'Harry Potter' y la transfobia

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una vez más, el nombre de J.K Rowling está en el centro del escándalo, debido a que ha decidido emplear sus redes sociales para arremeter sin piedad en contra de la reconocida actriz de origen británico, Emma Watson, al hablar sobre la polémica con protagonistas de Harry Potter, con ella incluida, a causa de las acusaciones en su contra por aparentes comentarios transfóbicos.

Como se sabe, Rowling tiene desde el año 2020 cuando se ganó todo el hate de los defensores de la comunidad LGBTQ+, y de la propia comunidad, después de que compartió su opinión tan critica y severa en contra de los derechos de las personas transgéneros, destacando que: "Me niego a inclinarme ante un movimiento que creo que está causando un daño demostrable al tratar de erosionar a la 'mujer' como clase política y biológica y ofrecer cobertura a depredadores como pocos antes".

Ahora, con el tema del regreso del la famosa saga de magia, y nuevas declaraciones de Rowling con el tema de transgéneros, Emma en el podcast de Jay Shetty volvió a dar su postura, en la que afirmó que ella no cree que deba de dejar de querer a la productora solo por sus comentarios, en especial porque fueron tan cercanas: "Nunca creeré que una cosa niega a la otra y que no pueda conservar y apreciar mi experiencia con esa persona. Volviendo a lo que dijimos antes, simplemente no creo que estas cosas sean una u otra".

Creo que mi mayor deseo es que quienes no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten mi opinión. Lo que más me molesta es que nunca se haya podido conversar", agregó Emma.

Ante estas declaraciones, la creadora de los famosos libros sobre las aventuras de 'Harry' para poder derrotar a 'Lord Voldemort', acaba de emplear sus redes sociales como X, antes conocido como Twitter, para señalar que ella no necesita de la aprobación de un actor que trabajó con ella en el pasado, afirmando que es "tan absurda como consultar con mi jefe a los 21 años sobre qué opiniones debería tener ahora", agregando que ella y sus colegas "tienen todo el derecho a abrazar la ideología de identidad de género", afirmando que "no quisiera ver a ninguno de ellos amenazado con perder su trabajo, sufrir violencia o morir por ello".

Emma Watson is struggling with her cognitive dissonance.

She knows JK Rowling is speaking the truth but wants to cling onto the lies of trans ideology regardless. uD83EuDD74 pic.twitter.com/n2rlQYaYSw — Biology Rules Ok (@OkayBiology) September 25, 2025

Tras esto, Rolling mencionó que tanto Emma como Daniel Radcliff, son los que se creen con el derecho y obligación de criticarla por sus opiniones, y que asumen "el papel de portavoces de facto del mundo que creé". De la misma manera, dijo que para ella fue difícil ver a alguien crecer desde los 10 años y desprenderse de un momento a otro de protegerlos, incluso afirmó que hasta hace poco ella seguía con ese recuerdo infantil y rechazó constantemente invitaciones de periodistas para "comentar específicamente sobre Emma, ??sobre todo sobre los juicios de J.K. Rowling. Irónicamente, les dije a los productores que no quería que la acosaran por nada de lo que dijera".

La presentadora de televisión del vídeo adjunto destaca el discurso de Emma, ??'todos brujas', y la verdad es que fue un punto de inflexión para mí, pero tuvo una posdata que me dolió mucho más que el discurso en sí. Emma le pidió a alguien que me pasara una nota escrita a mano, que contenía una sola frase: 'Siento mucho lo que estás pasando' (tiene mi número de teléfono). Esto ocurrió cuando las amenazas de muerte, violación y tortura contra mí estaban en su apogeo, en un momento en que mis medidas de seguridad personal tuvieron que reforzarse considerablemente", agregó.

Según Rowling, Emma con sus declaraciones solo echa más leña al fuego, y que como Emma vive con el respaldo de la riqueza y la fama que "tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es", asegurando que jamás necesitará de estar en un refugio, en una sala mixta de hospital público, y hasta en su forma de vestir se nota: "Su 'baño público' es para una sola persona y viene con un hombre de seguridad montando guardia afuera de la puerta. ¿Ha tenido que desnudarse en un vestuario recién creado para hombres en una piscina municipal?".

Tras esto, Rowling siguió arremetiendo en contra del estatus de la actriz de Mujercitas, asegurando que si ella no hubiera hablado, jamás habría escrito esto en su contra: "La mayor ironía aquí es que, si Emma no hubiera decidido en su entrevista más reciente declarar que me ama y me aprecia (un cambio de rumbo que sospecho ha adoptado porque se dio cuenta de que condenarme a viva voz ya no está tan de moda como antes), tal vez nunca hubiera sido tan honesto".

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui