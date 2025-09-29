Julio César Chávez, hospitalizado de emergencia en Culiacán; 'La Leyenda' entra al quirófano

Culiacán, Sinaloa.- El reconocido boxeador mexicano, Julio César Chávez, despertó las alarmas de la preocupación entre sus millones de seguidores, debido a que su hijo confirmó que tuvo que ser hospitalizado de emergencia, en su natal Culiacán, después de sufrir un intenso dolor. De la misma manera, se reveló que 'La Leyenda del Box' por esta misma razón tuvo que entrar al quirófano y ser operado.

Fue el segundo hijo del campeón mexicano, Omar Chávez, quien a través de sus redes sociales compartió una historia en la que no solo informa que su padre tuvo que ser hospitalizado, sino que estaban a punto de operarlo de manera urgente, junto a un video en el que se ve a JC Chávez en cama: "Estamos en el Hospital Los Ángeles, con el doc... van a operar a mi apá y estamos aquí", expresó Omar.

Después de esto, mediante el mismo video en la cuenta de Instagram de Omar, se puede ver al doctor encargado de la salud de exboxeador de 63 años de edad, en el que explica que el dolor es por una piedra en la vía biliar, por lo que deben de operar para sacar dicho cuerpo extraño: "Desde hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán, y esta vez traía un dolorcito, que es ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria, en el uréter izquierdo, y ahorita se la van a quitar".

Julio César junto a Chávez Jr. Internet

Después de que hijo y doctor hablaran, el deportista originario de Culiacán, Sinaloa, se pronunció también en el video, para agradecer a los médicos que lo atendieran con la urgencia de su dolor y todas sus atenciones para una pronta recuperación, además de agradecer a sus seguidores estar al pendiente de su estado de salud, asegurando que pronto iba a estar bien y de regreso a su vida normal.

Cabe mencionar que hasta el momento, no se ha dado más información sobre el padre de Julio César Chávez Jr., y de Nicole Chávez, pero se espera que en las siguientes horas, su familia de una actualización del estado actual de 'La Leyenda del Boxeo', incluso se espera que sea el exdeportista el que aparezca en redes sociales para dar informes sobre este momento, y calmar a sus millones de seguidores.

Julio César en el hospital. Instagram @omarchavezzbu

Fuente: Tribuna del Yaqui