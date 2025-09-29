Kenia Os responde a los halagos que recibió Peso Pluma por su nuevo look: "Es mío, así que no me preocupo"

Ciudad de México.- La cantante Kenia Os se mostró más abierta que nunca al hablar de su relación con Peso Pluma, dejando ver lo enamorada que está y opinando sobre el nuevo look del artista, el cual ha generado comentarios y halagos. "Ay, me encanta, se ve guapísimo. ¿Ustedes no opinan lo mismo? Y el que diga lo contrario, pobre de él. No, él ya quería, ya quería y le dije: 'Vas, anímate, la vida es una'", dijo en primera instancia.

Pero al escuchar que con este nuevo aspecto puede tener más mujeres a su acecho, la también influencer contestó con gran seguridad: "Sí, pero es mío, así que no me preocupo. Besos a todas".

Kenia Os y Peso Pluma

Su historia de amor ha logrado conquistar al público, tanto que incluso durante la 'Semana de la Moda en Nueva York' una seguidora les obsequió una peculiar sandía decorada con sus rostros. Sobre este detalle, Kenia recordó divertida: "¿Qué hicimos? Pues ya después de la semana y media que estuvimos, pues ya se pudrió un poquito, pero la tuvimos todo el tiempo ahí conmigo en mi hotel".

En medio de las preguntas, surgió la inevitable cuestión sobre un posible enlace matrimonial, a lo que la intérprete prefirió no adelantarse y disfrutar el momento: "Tranquilos, a ver las preguntas personales para después, ustedes siempre quieren platicar sobre mi vida personal, aunque yo nunca quiero decir nada. Pero como los amo mucho, pues les cuento un poquito y la verdad estoy muy feliz, muy agradecida de que siempre me pregunten y poder contestar".

Una seguidora sorprendió a Kenia Os y a Peso Pluma en Nueva York, EU, al obsequiarles una sandía con sus rostros tallados.



uD83DuDCCC https://t.co/1h0Nce4kHT pic.twitter.com/y79Kxqx4VN — La-Lista (@LaListanews) September 19, 2025

Lo que sí quiso confirmar fue un proyecto musical de gran impacto, revelando que ya existe un tema preparado junto a Danna Paola y Belinda, una colaboración que promete dar de qué hablar: "Que Dana, Belinda y yo vamos a hacer un junte próximamente. Ya tenemos la canción, o sea, eso va a estar... No les puedo decir tampoco, o sea, los quiero, pero no abusen". Antes de abandonar el lugar, y para alimentar la expectativa sobre la temática del sencillo, adelantó brevemente: "De todo, de todo, es así".

Así llegaron Kenia Os y Peso Pluma al evento de Thom Browne y Michael Kors que da inicio a #NYFW. Todos los detalles de los desfiles de la semana de la moda de Nueva York aquí: https://t.co/hsn9oDU7d4 pic.twitter.com/BLFXCeRJW5 — Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México