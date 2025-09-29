Kenia Os rompe el silencio y habla de su próxima colaboración con Belinda y Danna Paola

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida cantante mexicana, Kenia Os, está en el centro del ojo público, después de que decidiera romper el silencio en una entrevista con medios como Sale el Sol con respecto al su tan esperaba colaboración musical con las tan reconocidas actrices y cantantes, Belinda y Danna Paola, tras haberse reunido para el video de Soltera de Shakira y en una de sus fiestas.

Durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Kenia fue cuestionada primeramente, sobre su reconocimiento en los Premios Juventud, que fueron realizados en Panamá, a lo que señaló que no lo esperaba y solo podía decir que su fandom, los Keninis, eran los mejores y lo hicieron realidad: "Muy feliz, no me lo esperaba, o sea, llegué y no tenía expectativas y de repente me dieron un premio, y pues emocionada, los Keninis como siempre, los mejores".

Ante esto, también le reconocieron el que estuviera en el New York Fashion Week de septiembre, a lo que respondió que el vivir dicha experiencia para ella fue única, que fue lo mejor que le ha pasado en la vida a nivel profesional y personal, destacando que era un sueño y le encantó todo: "Increíble, es la primera vez que vivo una experiencia así en toda mi vida y me encantó, o sea, nos fascinó, estuvo padrísimo".

Kenia OS y Paloma Mami en el desfile de Kim Shui en el Fashion Week en New York. uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE8uD83CuDDF1 pic.twitter.com/V0KUcPbPy9 — Kenia Report (@KeniaOsReport) September 14, 2025

Tomando el tema de la moda, se aprovechó para cuestionarle sobre Peso Pluma y su nuevo look, que ha dado mucho de que hablar, afirmando que ella lo animó al cambio, porque él tenía tiempo hacer esto, y ella solo puede decir que hizo bien porque se ve muy guapo: "Ay, me encanta, se ve guapísimo. ¿Ustedes no opinan lo mismo? Y el que diga lo contrario, pobre de él. No, él ya quería, ya quería y le dije: 'Vas, anímate, la vida es una'"

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre la canción que sacará en trío con las exactrices de Televisa, la intérprete de Malas Decisiones, declaró que estaba feliz de que se le pregunte de ella, pues ya tienen la canción lista y solo falta grabarla y hacer el video, mencionando que ya tienen muchos adelantos, pero que aún no puede hablarlos: "Al junto, a eso venimos a hablar, a darle publicidad a que Danna, Belinda y yo, vamos a hacer un junte próximamente, ya tenemos la canción... Ay, no les puedo decir tampoco, o sea, los quiero pero no abusen":

¡Kenia Os REVELA detalles de su PRÓXIMA colaboración con Belinda y Danna! ¿Estás listo? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/7xo2r2gi4U — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 29, 2025

