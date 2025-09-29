Luto en Fórmula 1: Lewis Hamilton sufre trágica muerte de 'Roscoe' tras días de agonía

Londres, Inglaterra.- Lamentablemente, la mañana de este lunes 29 de septiembre, el reconocido piloto de carreras de autos, Lewis Hamilton, empleó sus redes sociales para confirmar que ha vestido de un muy triste luto a toda la Fórmula 1, confirmando que está sufriendo una trágica perdida, debido a que su amado perro, que veía más como a un hijo, 'Roscoe', por desgracia murió tras días de agonía, y haber estado en coma por su mal.
El pasado viernes 26 de septiembre, Hamilton a través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje devastado, en el que confirmó que 'Roscoe' tuvo que ser hospitalizado de emergencia a causa de que una vez más después de que se le dificultara respirar, debido a que se ha contagiado de neumonía: "Roscoe se encuentra en coma. No sabemos si se despertará. Roscoe volvió a contraer neumonía y le costaba respirar".
Al hablar sobre la salud del can, señaló que tuvo que ser puesto en coma tras una serie de análisis que no resistió y cayó en paro cardíaco. Lewis contó que los veterinarios lograron salvarlo en ese momento, pero tomaron la decisión de mantenerlo dormido para su recuperación, y que iban a tratar de despertarlo en 24 horas, sin embargo, no dio más detalles hasta este lunes 29 de septiembre, con la trágica noticia.
"Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias a todos por el cariño que le han demostrado a lo largo de los años. Roscoe, para siempre".
Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecida y honrada de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo", narró.
Finalmente, reveló que tuvo que dormir a su mejor amigo, destacando que nunca antes había tenido que tomar aquella decisión, y siente que ha sido lo peor que ha tenido que pasar y más porque se fue entre sus brazos, declarando que ahora conecta más con la gente que han pasado por esta perdida: "Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota".
Fuente: Tribuna del Yaqui