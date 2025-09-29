¿Molesto? Bruno Mars reacciona a Bad Bunny en el show de Medio Tiempo en el Super Bowl LX

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido cantante estadounidense, Bruno Mars, de nueva cuenta se encuentra en medio del ojo público, debido a que en sus redes sociales ha compartido su más sincera reacción al enterarse de que el famoso cantante puertorriqueño, Bad Bunny, en el 2026 va a ser el protagonista del show de Medio Tiempo del Super Bowl LX. Esta es la segunda ocasión que aparecerá en el famoso mini concierto.

El próximo domingo 11 de febrero del 2026, el Super Bowl LX va a realizarse en la cada de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California, en el Levi's Stadium, y aunque todavía no se tiene los equipos que van a disputarse el Trofeo Vince Lombardi, ya se sabe quién será el encargado de dar el show del Medio Tiempo del partido más importante de la NFL. Fue el pasado domingo 28 de septiembre cuando se reveló al artista, Bad Bunny.

El intérprete de temas como DTMF y Andrea, después de que fuera anunciado en pleno partido, en sus redes sociales salió a revelar que lo que siente lo sobrepasa y se siente demasiado honrado por esto, dejando en claro que va a enaltecer a los latinos que le precedieron y dejará todo en el espectáculo: "Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL".

#ÚltimaHora | Bad Bunny será el artista encargado de protagonizar el show de Medio Tiempo en el Super Bowl LX uD83CuDFA4uD83CuDDF5uD83CuDDF7uD83CuDFC8 pic.twitter.com/X5tA4v3JKu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 29, 2025

Ahora, este lunes 29 de septiembre, el reconocido intérprete de temas como Talking To The Moon, acaba de emplear su cuenta de X, antes conocido como Twitter, no solo para felicitar a Bad Bunny por este logro en su carrera, sino para elogiar la manera en que ha aceptado este reto y como se expresa de recibir el honor, dejando en claro que confía en su talento y le desea la mejor de las suertes con este contundente mensaje: ¡Ve por ellos, Bad Bunny!".

Como se sabe, el creador de temas como Granade, ya ha sido uno de los artistas de tener su propio show de Medio Tiempo, siendo el de él en el año del 2014 para el Super Bowl XLVIII que tuvo lugar el 2 de febrero de 2014 en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. Por otro lado, el 'Conejo Malo', no es ajeno al escenario de la NFL, ya que en el 2020, fue invitado especial para el show de Jennifer Lopez al lado de Shakira.

“What I’m feeling goes beyond myself,” Bad Bunny said in a statement. “It’s for those who came before me and ran countless yards so I could come in and score a touchdown… this is for my people, my culture, and our history. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL… pic.twitter.com/Br1MkpoWxx — Bruno Mars (@BrunoMars) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui