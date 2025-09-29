Nieta de Vicente Fernández defiende que en su familia se den besos en la boca: "Es de amor"

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas la familia Fernández ha estado en el centro de la controversia debido a que se viralizó un video donde doña Cuquita Abarca González aparentemente aparece besando a otro sujeto, de quien luego se reveló su identidad y se trataba de su hermano Javier. Debido a lo controversial del tema, diversos integrantes de la dinastía han salido a opinar al respecto y ahora fue el turno de Camila Fernández.

En una reciente entrevista en el Aeropuerto de la CDMX, la cual fue compartida en el programa Ventaneando, la hija de Alejandro Fernández desmintió que su abuela paterna se haya besado en la boca con su propio tío: "Vuelve el perro arrepentido. No, hombre, no, pues la verdad es que estoy atacada de la risa por los comentarios. Yo creo que hasta mí misma Cuqui se atacó de la risa", expresó Camila entre risas.

Además, explicó que aún no ha conversado con la viuda de don Vicente sobre el tema, pero aseguró que está deseando hacerlo: "Justo no he hablado con ella, me urge, me urge llegar a Guadalajara a hablar con ella". Con respecto a la posibilidad de que doña Cuquita esté abierta a un nuevo romance, Camila respondió con cariño: "No lo sé, pero yo creo que mi Cuquis pues está perfecta ahorita, o sea, está bien acompañada por nosotros".

Recientemente, Doña Cuquita (María del Refugio Abarca Villaseñor), la viuda del icónico cantante Vicente Fernández, apareció en un video público junto a su novio, lo que confirmó rumores sobre una nueva relación sentimental. pic.twitter.com/ymvYJvI4bG — Línea Tabasco (@LineaTabasco) September 22, 2025

Además, la joven exconcursante de MasterChef Celebrity México reaccionó a quienes han criticado este gesto de amor entre familiares: "No, hombre, cuáles besos en la boca, es que nada que ver, no". Pero al recordarle que ese tipo de muestras eran comunes para don Vicente, Camila defendió a su abuelo y dijo que no había nada de malo detrás de esta muestra de afecto:

Ah, bueno, con mi abuelo sí, con mi abuelo sí lo hacíamos, fíjate, pero sí los hacíamos muy… O sea, yo nunca lo vi diferente, ¿sabes? Como que lo veía como muy de familia, de amor, o sea, ajá. Sí, sí, sí, justo, nunca lo vimos con malicia, ni él, definitivo".

No obstante, reconoció que hay quienes pueden interpretar las cosas de otra manera: "Pero sí, bueno, ahora sí llego a entender a gente que puede malinterpretar las cosas, que está en todo su derecho". Cambiando de tema, Camila reveló que recientemente se contagió de salmonelosis, justo como le pasó a su padre: "A mí una semana antes también me dio salmonela. Aquí en Ciudad de México y mi papá en… dice que en Madrid lo agarró".

La integrante de la dinastía Fernández además se pronunció sobre el supuesto conflicto con su hermana América por el debut musical de esta última, luego de que se dijera que Camila pidió posponerlo para no empalmar sus carreras. "No, no, no. Pues entre ellos se aclararon y creo que ella ya lo aclaró o algo así y yo le dije: 'Yo de mi parte, o sea, perdón si sentiste eso algún momento, pero pues para nada fue mi intención'. O sea, yo estoy aquí para apoyarte, y estoy aquí para apoyar a todos mis hermanos que se quieran dedicar a la cantada", manifestó.

Fuente: Tribuna del Yaqui