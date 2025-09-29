"No podía respirar": Exparticipante de 'Survivor México' alarma por problemas de salud

Ciudad de México.- La reconocida exparticipante de Survivor México y actriz mexicana, Eli Varela, acaba de brindar una entrevista en la que alarmó a fans, al revelar una triste noticia con respecto a sus problemas de salud, después de haber salido el famoso reality de supervivencia, señalando que ha tenido ataques de ansiedad en los que "no podía ni respirar" del nivel de estrés en su cuerpo.

A un par de meses de la gran final del reality show de TV Azteca, Varela ha decidido romper el silencio sobre su estado de salud física y mental para TV Notas, ya que por desgracia, desde su salida no ha estado al 100 por ciento de ninguna, afirmando que en esta temporada constató que este es el reality más complicado en el que ha estado: "La gente piensa que es fácil, pero no es cierto. Es una de las experiencias más retadoras que he tenido en mi vida. He hecho 6 realities y sé de lo que les hablo. Definitivamente este show te lleva al límite física, mental y emocionalmente".

Varela, mencionó que pese al tiempo, su cuerpo aún no logra salir de la rutina en la que estaba en el reality, afirmando que ni siquiera puede dormir bien por las noches, incluso afirma que ha tenido días en los que duerme menos de tres horas, lo que afecta a su estado de ansiedad: "Estos días afuera me sigo readaptando. Siento que estoy a la defensiva y en estado de alerta. Me dio insomnio muy fuerte, al grado de dormirme a las 4 de la mañana y despertarme a las 6 y media sin sueño. Me cuesta trabajo dormir en una cama con almohada".

La joven declara que detectó que le dio mucha ansiedad al grado en el que lloró de una forma incontrolable, y afirmó hasta de la nada con mucha gente siente esa intensa angustia de no poder como moverse o hacer algo: "Un llanto que me hizo sentir que no podía respirar. Me temblaban las manos. Me dio taquicardia. Llegó un momento en el que sentirme sola me hacía entrar en crisis. Además, mi mente me ha autosaboteado. También me da ansiedad social. Me pasmo y no sé qué hacer".

Eli se someterá a estudios. TV Notas

En cuanto al tema físico, mencionó que así de manera mental, salió bastante dañada y no logra recuperarse de todo, destacando que fueron más de 100 días en una especie de universo alterno y el cuerpo como que no logra alcanzar a los que estaban en este: "Salí un poco dañadita. No es fácil estar 118 días en la competencia. Es complicado saber que, mientras vives en una cápsula, la vida real sigue aquí afuera. Es como si me hubieran escupido en el futuro".

Finalmente, declaró que ya está considerando que va a medicarse para poder dormir y sus síntomas físicos, pero que antes ya está haciendo citas médicas para checarse de todo y ver su actual estado de salud, con la esperanza que no sea nada grave: "Nunca he sido partidaria de tomar medicamentos fuertes para dormir. Si acaso he tomado melatonina, algo que naturalmente genera el cuerpo. Sin embargo, ahora no me está haciendo efecto. Más bien hace que me levante adormilada".

Ya estoy esperando a que mi psicóloga se desocupe para que me atienda. También iré al médico para que me hagan estudios. Para mi buena suerte ya estoy empezando a descansar más, porque no dormía más de 4 horas consecutivas", concluyó.

Eli antes y después de entrar a Survivor. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui