Peso Pluma será premiado en Miami con el Billboard Vanguardia por su trayectoria

Ciudad de México.- Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, será el primer artista en recibir el Premio Billboard Vanguardia, un reconocimiento que se entregará el próximo 23 de octubre de 2025 durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina, en Miami, Florida. En nuestro medio de comunicación te contaremos más sobre este tema relacionado con el cantante mexicano.

De acuerdo con información de la organización Billboard, la gala se transmitirá en vivo por Telemundo a las 20:00 horas (0000 GMT) desde el James L. Knight Center de Miami. El propósito del galardón es rendir homenaje a la trayectoria del intérprete de 26 años de edad, una figura representativa de la música regional mexicana, que en los últimos años ha alcanzado gran notoriedad.

Por su parte, hace unas horas la empresa de entretenimiento Telemundo compartió un comunicado acompañado de un diseño del artista en su perfil de Instagram: "Peso Pluma será honrado con el Premio Billboard Vanguardia, un reconocimiento a su estilo, impacto y creatividad en la música latina. Disfruta de los #PremiosBillboard2025, EN VIVO el 23 de octubre por Telemundo y Peacock", señaló.

Publicación de Telemundo

En lo que respecta al originario de Zapopan, Jalisco, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se ha pronunciado al respecto, aunque estaremos al pendiente en TRIBUNA. La estrella de fama mundial se ha mostrado más enfocada en compartir en sus múltiples plataformas aspectos de su vida personal, ya que recientemente publicó un par de fotografías donde luce muy romántico con su novia, la cantante Kenia Os.

Inicios de Peso Pluma

El intérprete nació en Zapopan, Jalisco, el 15 de junio de 1999, y su carrera despegó en 2022 tras colaborar con Luis R. Conriquez, Natanael Cano y Eslabón Armado. En cuanto a su estilo musical, se especializa en corridos tumbados, reguetón y trap latino. A nivel internacional ha trabajado con Nicki Nicole, Eladio Carrión e incluso con el polémico Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap.

Fuente: Tribuna del Yaqui