¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Avances del estreno este 29 de septiembre

Ciudad de México.- A poco de que comience el primer episodio de la nueva temporada del Exatlón México, las páginas de spoilers ya han comenzado con su trabajo y en redes sociales compartieron un adelanto de este lunes 29 de septiembre del 2025, revelando que equipo se supone que gana hoy la Villa 360, en la búsqueda de disfrutar de mejores comodidades y beneficios. De la misma manera, dan avances del gran estreno de la competencia.

Después del gran final de Draft El Ascenso, en el que se buscaron a 12 nuevos elementos para esta emisión, combinando así leyendas como Mati Álvarez y Ernesto Cazares, con novatos en este reality, este lunes 29 de septiembre, se vivirá el estreno de la nueva temporada, conociendo finalmente de forma oficial, a todos los exparticipantes que regresaran y el color de camiseta que se les dará a casa uno de los nuevos.

En los primeros spoilers, se ha dicho que en la primera mitad, se presentaran a leyendas azules como Doris del Moral y Cazares, así como que supuestamente Ella Buccio regresaría, pese a ser eliminada del Draft, y se iría con los azules, junto a Paola Peña, mientras que para los rojos se espera a Daniel Corral y una vez más a Mati, sin revelar quienes de los novatos van a portar la camiseta colorada, que usualmente es la más pedida por su reputación.

La adrenalina ya comienza a elevarse con el GRAN ESTRENO de la nueva temporada de ExatlónMéxico. uD83DuDEA8 No te lo pierdas esta noche a las 7:00 PM por @AztecaUNO. pic.twitter.com/POfty8LySP — Exatlón México (@ExatlonMx) September 29, 2025

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes del canal de YouTube de Proyecto TV, serán los rojos quienes comiencen con el pie derecho, instalándose los primeros días de esta primera semana en la Villa 360, mientras que los azules por desgracia estarían confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules comenzarían en la Villa 360 y los rojos en las Barracas.

Fuente: Tribuna del Yaqui