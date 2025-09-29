Sylvia Pasquel rechaza que Frida Sofía será parte en asociación fundada por Silvia Pinal

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Sylvia Pasquel, reaccionó a la invitación que hizo Enrique Selvas a Frida Sofía para convertirse en vicepresidenta de la Asociación Rafael Banquells, fundada por Doña Silvia Pinal. Con serenidad y respeto, Pasquel rechazó la posibilidad, por temas de distancias: "Pues qué bueno, está bien. Ojalá y lo acepte y venga desde Miami. Un poco fantasiosa, es como de inteligencia artificial, ¿no?, la nota".

La hermana de Alejandra Guzmán no descartó que la icónica casa de Doña Silvia Pinal en El Pedregal pueda transformarse en un espacio cultural en el futuro. Sin embargo, aclaró que aún hay asuntos que deben resolverse cómo familia, con cuestiones de la herencia y testamento, antes de tomar cualquier decisión: "Todavía las cosas no están finiquitadas o en orden, cómo deben de estar para poder ya tomar esos pasos".

Ante la pregunta sobre qué falta para concretar este proceso, la actriz respondió con franqueza: "¿Qué te importa? Pues mira, son cuestiones legales, no te creas que es que falte. Son procesos, y papeleos, y reuniones, y ponerse de acuerdo, y son muchos detalles. Y en México, las cosas son muy lentas". La actriz de Los Ricos También Lloran, subrayó que, tras quedar la herencia sin albacea, sus consanguíneos siguen deliberando sobre el futuro del patrimonio de la diva del cine mexicano. Aseguró que se trata de un tema privado que aún no tiene resolución definitiva.

No tengo porque darte esa información, Estamos nosotros como familia también, viendo qué vamos a hacer. Y eso es entre nosotros, ¿no? Ya cuando tenemos que dar la información a ustedes, lo que corresponda y lo que queramos compartir, lo compartiremos con mucho gusto", indicó.

En un momento más íntimo, Sylvia compartió los sentimientos que le generó una imagen creada con inteligencia artificial donde aparece abrazada a su hermana Viridiana Alatriste, fallecida en su juventud: "Eso es lo bonito de la tecnología, es lo bueno y lo bonito. Hay otras cosas que no son bonitas en la tecnología". Al ser cuestionada sobre cómo se sintió al ver esa foto, la artista respondió con nostalgia: "Ah, pues mucho amor, ¿no? Mucho amor. Pero pues fue crear un momento así con un ser querido, pues qué lindo".

Es así como la reconocida exparticipante del reality, Siempre Reinas, dejó ver que, a pesar de los asuntos que deben resolverse entre sus seres queridos, el legado de su madre y los recuerdos de su familia siguen presentes con cariño y respeto, negando una vez más que haya problemas de la magnitud que se ha señalado en el pasado entre ella, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, por este tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui