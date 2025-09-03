Abogada de 'El Chapo' Guzmán, advierte a Francisco Cantú por ataques a Alicia Villarreal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida abogada, Mariel Colón, que es famosa por representar legalmente a 'El Chapo' Guzmán, recientemente se presentó en Imagen TV, para confirmar que cómo defensora legal de la reconocida cantante, Alicia Villarreal, en Estados Unidos, se está movilizando para irse con todo en contra de Francisco Cantú, al cual lanzó una contundente advertencia, después de todos los ataques en contra de la cantante.

A un par de semanas de que Alicia confirmara su romance con Cibad Hernández, tras divorciarse de Cruz Martínez, en TV Notas el polémico cantante brindó una entrevista, asegurando que cuándo él salía con la intérprete de Te Quedó Grande La Yegua, ella le dijo que le caía mal, qué no lo soportaba, además de afirmar que ella supuestamente le dijo que tenía novio, o sea qué era bisexual, como si se burlaran.

Ante esto, Mariel, conocida por llevar el caso de exlíder del Cártel de Sinaloa, y de Emma Coronel, se presentó en una entrevista con De Primera Mano, en el cual declaró que ya interpuso acciones legales serias contra Cantú, pues siente que la situación con él se está saliendo de control y ya se volvió un problema de seguridad para su clienta: "Se aparece en uno de los conciertos que Alicia estaba presentando en California. Obviamente, entendemos que se está saliendo de control, por qué ahora, esto podría representa un problema de seguridad para Alicia".

De la misma manera, declaró que el intérprete de Piernas Rotas, además de ya presentar signos de acoso, quiso sabotear la carrera de la exvocalista de Grupo Límite, debido a que afirma que en su cuenta de Facebook quiso meter miedo para que no se asistiera a su concierto en San Diego, por qué estaría la ICE deportando: "Días antes en su cuenta de Facebook, él había estado poniendo comentarios de que no estuvieran asistiendo a este concierto, por qué estaría la ICE, metiendo miedo, saboteando, su concierto. Por esto me contratan a mi desesperadamente".

Finalmente, declaró que el artículo de TV Notas en la que habla de Cibad, va a ser usado en México para recalcar sus mentiras, destacando que en Estados Unidos, ella ya está tomando las medidas y en cuanto las autorice, deberá de cumplirlas o podría pasar una temporada en prisión: "En el artículo que salió, definitivamente hay varias cosas que el señor manifiesta, son completamente falsas. Si el viola, asumiendo que la corte nos conceda una orden de protección a nivel civil, eso es considerado un desacato a la corte, y un desacato conlleva hasta la cárcel".

Fuente: Tribuna del Yaqui