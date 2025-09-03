"Cazzu, luchará hasta el final": Tras exhibir a Christian Nodal, Julieta manda fuerte mensaje

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Después de que Cazzu brindara una entrevista, en la que no tuvo reparos en exhibir injusticias en el caso contra Christian Nodal, aprovechó su momento ante las cámaras para mandar un fuerte mensaje a los millones de oyentes, pero no como 'La Jefa', sino como Julieta Cazzuchelli, dejando en claro que cómo la trapera argentina "luchará hasta el final" en cada obstáculo en el camino.

Hace un día se estrenó el más reciente capítulo del podcast Se regalan dudas, en el que confesó que el cantante de regional mexicano, no le firma un permiso para que su hija, Inti Nodal, pueda salir de Argentina y viajar con ella en su gira, destacando que su abogado básicamente le dijo que ellos tenían el control sobre ella y su hija, por lo que la hizo sentirse muy pequeña y peor de lo que alguna vez se sintió en el pasado.

Pero, pese a esta sensación, dejó en claro que ella como madre le dará todo a su pequeña incluso, la intérprete de Con Otra, declaró que le desea a su primogénita que tenga aceptación, aceptación a todo lo que pasa en sus vidas, lo bueno y lo malo, que vea que siempre estará a su lado: "Qué acepte su realidad, lo qué nos tocó, nuestra historia, que vea qué entre todo eso, mamá trata de hacer que el amor sobresalga de todo eso, el amor, la calidez, la alegría y que la pueda acompañar a aceptar su realidad y vea que el mundo y la vida, es así".

De la misma manera, para todas aquellas mujeres y hombres que la veían, leyó un fragmento en su libro, en el que deja en claro que sus temas, como La Cueva o Dolce, sean en sí para una pareja, sino que su vida la inspira a crear su arte, un arte con el qué gana de lo vivido: "Jamás podrán reducir mi arte a la inspiración que me han dado los romances de mi vida, escribí para los traidores en el amor, este me dio alegría, aquel un poco más, todos dejaron una huella en mi vida, pero mi camino no está marcado por los hombres".

Yo me sirvo de lo vivido, hago arte que se vende, y por ende hago dinero con lo que me dieron, con lo que me quitaron, y con lo que rompieron", agregó.

Finalmente, cerró con otro fragmento de su libro Perreo, en el que deja en claro que a veces, Julieta es una mujer que no toma las mejores decisiones, pero qué Cazzu siempre va a luchar para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, destacando que solo siente lástima por aquellos que buscan hacerla sentir menos: "A mi ya no me define el odio y el rencor, a mi, la última persona que intentó hacerme sentir inferior, aleccionarme y recordarme que la igualdad con la que sueño, es solo eso, un sueño, no obtuvo de mi, más qué lástima".

Fuente: Tribuna de Yaqui