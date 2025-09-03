Ellos son los cinco nominados en 'La Casa de los Famosos México' hoy miércoles 3 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya se encuentra a más de la mitad, por lo que es normal que la tensión y los pleitos entre habitantes se encuentren a la orden del día. Sin duda alguna, uno de los momentos con más complicados para los concursantes del reality es la gala de los miércoles, ya que tienen que ir al confesionario a votar por quien ellos consideren, debe abandonar la casa.

Si deseas enterarte de cómo ocurrieron las votaciones en la Gala de Nominación de este miércoles 3 de septiembre, quédate a leer TRIBUNA, porque a continuación tendrás todos los detalles en una sola nota. Como se recordará, el pasado domingo Mariana Botas abandonó la 'Casa más famosa de México' como quinta eliminada, después de no conseguir los suficientes votos al estar en la placa con personajes como Abelito y Alexis Ayala.

Esta situación dejó con tremenda desventaja al cuarto Día, ya que ahora solo cuentan con cuatro integrantes: Shiky, Facundo, 'El Guana' y Dalílah Polanco. Mientras que en el cuarto Noche, aún hay seis integrantes: Mar Contreras, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Abelito, Elaine Haro y Aarón Mercury. Es por eso que esta nominación es de suma importancia, pues de ahí dependerá si los de día pierden a otro integrante o si será el turno para el otro cuarto.

Como era de esperarse, la producción preparó una sorpresa a los habitantes de LCDLF México para la sexta noche de nominación. En esta ocasión, tuvieron que repartir 3 puntos, 2 puntos y un punto cada uno; asimismo, al final de las votaciones, 'La Jefa' anunció la dinámica de la bola dorada, que fue entregada mediante al azar a Elaine Haro y Alexis Ayala. Ellos tuvieron la posibilidad de quitar cuatro puntos; la cantante eligió a Alexis y el actor a ella, sin embargo, ninguno de ellos tenía puntos en contra.

Así se repartieron los puntos en la quinta nominación

Elaine Haro : Tres puntos a Facundo, dos a Shiky y uno a Dalílah Polanco

: Tres puntos a Facundo, dos a Shiky y uno a Dalílah Polanco Aarón Mercury : Tres puntos a Dalílah Polanco, dos Facundo y uno a Shiky

: Tres puntos a Dalílah Polanco, dos Facundo y uno a Shiky Abelito : Tres puntos a Facundo, dos a Shiky y uno a Dalílah Polanco

: Tres puntos a Facundo, dos a Shiky y uno a Dalílah Polanco Aldo de Nigris : Tres puntos a Shiky, dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Facundo

: Tres puntos a Shiky, dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Facundo Facundo : Tres puntos a Aarón Mercury, dos a Abelito y uno a Mar Contreras

: Tres puntos a Aarón Mercury, dos a Abelito y uno a Mar Contreras Shiky : Tres puntos a Dalílah Polanco, dos a Facundo y uno a Alexis Ayala

: Tres puntos a Dalílah Polanco, dos a Facundo y uno a Alexis Ayala Mar Contreras : Dos puntos a Facundo y uno a Abelito

: Dos puntos a Facundo y uno a Abelito Dalílah Polanco : Debido a la ruleta, le dio dos puntos Mar Contreras y uno a Abelito

: Debido a la ruleta, le dio dos puntos Mar Contreras y uno a Abelito Alexis Ayala : Tres puntos a Shiky, dos a Dalílah Polanco y uno a Facundo

: Tres puntos a Shiky, dos a Dalílah Polanco y uno a Facundo 'El Guana': Tres puntos a Facundo, dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Shiky

¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México?

Tras culminar el proceso de nominación, la conductora de La Casa de los Famosos México anunció que esta noche serían cinco nominados en total. Shiky, Facundo y Dalílah Polanco, todos del cuarto Día, aparecieron en la placa, mientras que de Noche se encuentran en riesgo Aarón Mercury y Abelito.

Fuente: Tribuna del Yaqui