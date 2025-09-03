"Era el fin de mi vida": Actor de Televisa fue secuestrado y hace desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador mexicano, Arturo Carmona, recientemente brindó una entrevista en TV Notas, en la cual habló de su secuestro express, sorprendiendo a muchos al decidir sincerarse y en sus declaraciones hacer una desgarradora confesión, sobre el hecho de que la incertidumbre lo carcomía y pensaba que "era el fin de mi vida".

"Me ha tocado ser víctima de asalto a mano armada, pero lo que me marcó fue un secuestro exprés. Duró poco, pero sentí que los minutos pasaban muy lento. Iba manejando y de pronto se me cerró otro auto y me bajaron de mi vehículo".

"Me encajuelaron. No sabía qué destino iban a tomar ni qué iba a pasar con mi vida. Solo escuchaba que me gritaban. Fueron horas en la oscuridad de la cajuela. ¡Fue terrible! En esos instantes solo pensaba en mi familia, sobre todo en mi hija. En nada y en todo. En que posiblemente era el fin de mi vida".

Arturo Carmona. Internet

"Me quitaron la cartera y el dinero que tenía. Me gritaban a través del asiento de atrás. Me obligaron a darles mis datos, mis NIP y luego me fueron a tirar a un lugar lejos y muy peligroso. Eso fue lo que más miedo me dio".

"Me siento seguro, pero claro que tomo precauciones. Siempre hay que andar prevenidos, cuidarse y evitar pasar por zonas conflictivas".

Arturo y Melenie. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui