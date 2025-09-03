Ex de Luis R. Conriquez lanza duro comentario sobre su actual pareja: "Mosquita muerta"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante de música regional mexicana Luis Roberto Conríquez Magdaleno, mejor conocido como Luis R. Conríquez, está de nuevo en el ojo del huracán, y no es precisamente por declaraciones que el originario de Sonora haya realizado. El asunto es todavía más grave porque su exesposa, Karen Caro, y su actual pareja, Ivette Camacho, se encuentran en medio de una confrontación a través de redes sociales.

En un inicio, la madre de los dos hijos del intérprete de Andamos Recio reaccionó a un comentario de la creadora de contenido, en el que ésta mencionaba que cuando estuvo embarazada dos mujeres la agredieron, pero que a pesar de todo sigue con su vida y no toca el tema. Además, agregó que cada quien decide cómo comportarse; fue justamente este escrito el que subió a su Instagram Karen.

"¡Ah, cómo me da risa esta mosquita muerta! Y sigue y sigue. Si bien decías que no estabas embarazada, ¿y quién se te fue encima? Mejor platica también cuando hasta tu revelación de sexo organizaste en mi cumpleaños y todo, ja, ja, ja. Quédate calladita, ya te dije, porque cada que hablas quedas peor. Hay que tener vergüenza", aseveró la fémina, recibiendo algunas reacciones positivas.

Karen Caro arremetió contra Ivette Camacho

¿Luis R. Conríquez fue infiel?

Lo más sorprendente es lo que publicó Caro, pues los rumores de que la relación entre el famoso y la influencer comenzó por una infidelidad volvieron a tomar fuerza. La ex le reclamó a Camacho por haberse involucrado con un hombre casado y le dejó muy en claro que ese es un motivo lo suficientemente fuerte para sentir vergüenza; incluso, le envió una indirecta sugiriendo que era interesada.

Por último, le pidió que dejara de entrometerse en su familia y afirmó no entender su molestia, si fue ella quien actuó mal: "De verdad no entiendo tu coraje si la que se metió en un matrimonio fuiste tú. Buscas las partes donde sabes que yo voy con mis hijos para ir, y la prueba está en el deporte que yo practico. Ahora resulta también que vives en el rancho, como dices tú, donde nosotros vivimos, y durmiendo en la cama donde yo dormía", concluyó.

