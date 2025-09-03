Galilea Montijo conquista a fans de 'La Casa de los Famosos México' en vestido con transparencias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna, uno de los momentos más esperados por los fanáticos de La Casa de los Famosos México es ver a Galilea Montijo sobre el escenario, debido a que en cada aparición sorprende a todos con sus increíbles looks. Como era de esperarse, este miércoles 3 de septiembre no fue la excepción y la presentadora nacida en Guadalajara, Jalisco, volvió a impactar a sus fans con un increíble outfit.

En esta ocasión, la también actriz de 52 años optó por llevar un vestido muy colorido y ajustado, que dejó ver su delgada figura luego de que en el último año bajó 10 kilos. Se trata de una pieza que de inmediato causó revuelo, ya que la tela es transparente, aportándole un tono provocador al atuendo. Es un vestido de tela nude con cristales bordados por todas partes en tonos celeste, amarillo, rojo, rosa pastel, azul rey y blancos.

En el maquillaje, 'La Gali' nuevamente optó por llevar algo muy relajados en tonos neutros, pues sin duda alguna su 'outfit' era el centro del look. Para complementar, se colocó extensiones y llevó el cabello totalmente lacio, el cual hizo recordar a la imagen de la gran Daniela Romo. En las primeras reacciones en redes sociales, los fans de LCDLF México han aplaudido a la stylist de Montijo, Jessica Marmolejo, consideraron que el fabuloso vestuario de hoy es un gran acierto.

Galilea Montijo enamora con look plata

Apenas el pasado domingo, 'La Montijo' ya había provocado revuelo entre los seguidores del exitoso reality del Canal de Las Estrellas debido al espectacular look que llevó a la reciente Gala de Eliminación. Resulta que la afamada presentadora apareció sobre el escenario con un fabuloso vestido color plateado, el cual además de ser hermoso, guardaba un gran significado detrás.

Además de que se trataba de una pieza reciclada, pues la conductora ya la había usado años atrás en Pequeños Gigantes, su stylist le dio un giro para rendirle un homenaje a su fallecida abuela Rosario o 'Cuquita'. Se trata un vestido plateado entallado con cola negra, al cual le bordaron miles de cristales así como un colibrí brillante en el hombro, pues Galilea considera que este animal representa a su segunda madre.

Galilea Montijo sorprendió con tremendo vestido

