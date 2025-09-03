Horóscopos de Nana Calistar: HOY, jueves 4 de SEPTIEMBRE de 2025; esto dice tu signo

Ciudad de México.- Este jueves 4 de septiembre comienza con vibras cósmicas intensas, y no hay mejor forma de recibirlas que con la guía espiritual de los horóscopos de Nana Calistar. Si estás por tomar decisiones importantes, cerrar ciclos o simplemente necesitas claridad para lo que viene, quédate en TRIBUNA, porque aquí encontrarás las predicciones más acertadas.
- Aries
No sigas callando lo que te molesta, porque el que se lo guarda, explota. Vienen cambios en tu vida amorosa, pero no todos serán cómodos. Cuida lo que dices, porque hoy tu lengua puede ser más filosa que tu mirada.
- Tauro
Aprende a soltar lo que no te suma. Hoy podrías recibir una noticia que te haga cuestionarte muchas cosas. No es el universo poniéndote trabas, es él dándote señales. Confía más en tu intuición, que no se equivoca.
- Géminis
Día de reflexión. Estás dejando que personas con mala vibra te roben energía. Aleja chismes, envidias y drama. Hoy es ideal para enfocarte en tus planes personales, pero solo si dejas de distraerte con tonterías.
- Cáncer
Te estás acostumbrando a vivir con menos de lo que mereces, y eso no está bien. No confundas paciencia con conformismo. En el amor, si no hay reciprocidad, mejor que no haya nada. Hoy no es día para rogar.
- Leo
Tu carácter fuerte es tu escudo, pero también puede ser tu prisión. Aprende a bajar la guardia con quien lo merece. Hoy se abren caminos en lo económico, pero solo si dejas el orgullo de lado y pides ayuda si la necesitas.
- Virgo
Deja de pensar tanto y actúa. Tus planes no se van a cumplir solo con soñarlos. Vienen días de claridad emocional, pero solo si dejas de apegarte al pasado. Hoy alguien del pasado podría buscarte... ¿valdrá la pena contestar?
- Libra
La armonía que buscas afuera, primero tienes que construirla dentro de ti. Hoy podrías sentirte emocionalmente inestable, pero es solo el universo acomodando lo que tú no has querido ordenar. Respira. Confía.
- Escorpio
Cuidado con las decisiones impulsivas. Hoy podrías decir algo que hiera a alguien que no lo merece. Tienes poder de palabra, úsalo con sabiduría. Vienen noticias buenas, pero no las compartas aún… no todos quieren verte brillar.
- Sagitario
Hoy es día de movimiento. Se rompen estancamientos en lo laboral o financiero. Pero cuidado: alguien cerca de ti no es tan honesto como dice ser. No confíes secretos a cualquiera. El amor mejora si tú te sueltas un poco más.
- Capricornio
Estás en un punto donde el trabajo comienza a rendir frutos. Agradece y sigue. Hoy podrías sentirte agotado emocionalmente, pero es parte del proceso. No cargues con lo que no te toca, ni por familia, ni por amor.
- Acuario
Tienes un corazón enorme, pero recuerda: el amor también es para ti, no solo para darlo. Hoy es buen día para iniciar algo nuevo, ya sea un hábito, un proyecto o una forma distinta de ver la vida. No te sabotees más.
- Piscis
Hoy es un día para cuidarte más. Tu cuerpo y tu alma te están pidiendo descanso, claridad y buena vibra. No te claves con lo que no puedes cambiar. El universo está haciendo su parte; ahora te toca hacer la tuya.
Fuente: Tribuna del Yaqui