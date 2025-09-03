Julián Gil acusa a actriz de Televisa de infiel; ella le responde y ¿exhibe su traición?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida exactriz de Televisa y presentadora, Ximena Duque, recientemente ha decidido compartir un comunicado en una revista, para darle contundente respuesta al polémico galán de melodramas, Julián Gil, después de que él la acusara de serle infiel con un histrión de la misma empresa. Duque, declaró qué las afirmaciones que hizo el argentino no tienen razón de ser y ¿exhibió su traición?

Gil, en uno de los episodios de Secretos de Parejas, declaró que a él sí le han sido infiel, aclarando que ocurrió en el año 2008, e incluso no tuvo reparo alguno al momento de señalar que se trataba de la actriz y conductora, y que el actor con el que ella le puso los cuernos fue Carlos Ponce: "Me tocó irme a España, a protagonizar una serie y estando en España empezó a fracturarse un poquito la relación. Regreso de España, me toca empezar a trabajar en Miami en otra novela, en Eva Luna y llegando de Miami me entero que me había sido infiel con Carlos Ponce".

Pero eso no fue todo, pues el actor de Hasta El Fin Del Mundo, declaró que Ponce le llamó para exigirle que no buscara a Ximena, y que este le dijo que se estaba confundiendo y le mostró pruebas de que él se metió en el romance, por lo qué le dejó ver que no estaba enterado de ello: "Yo me entero que ella le había dicho eso: 'Ella me dijo a mí que ustedes ya no estaban'. Yo le contesté 'Sí estábamos, aquí te muestro las evidencias'. Él no sabía".

Ahora, Duque a través de su representante, Iván Carrillo, lanzó un comunicado en People En Español, en el cuál declaró que son completamente falsas las declaraciones que realizó en dicho reality show, además de ser un momento en su vida muchos años en el pasado: "En los últimos días se han hecho comentarios públicos que intentan manchar mi nombre con hechos que no son ciertos y que pertenecen a una etapa de mi vida de hace más de 17 años. Quiero dejar claro que esas afirmaciones son falsas".

Hoy mi vida está enfocada en lo más valioso para mí: mi familia, mis proyectos y el propósito de inspirar a otros con mi ejemplo de superación", agregó.

Finalmente, declaró que ella era una mujer que no se quedaría en un pasado, uno que es mentira y que no a define como persona, por lo que solo puede pedir que se deje de asociar su nombre con historias falsas, mientras ella se enfoca en su presente y en su familia: "No hablaré de un pasado que no me define. Solo deseo que mi nombre no sea asociado con historias que nunca fueron reales. Prefiero que mi presente y mi trayectoria sigan hablando por mí".

Ximena Duque. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui