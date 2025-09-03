Lady Gaga y Tim Burton lanzan videoclip 'The Dead Dance' grabado en Xochimilco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lady Gaga acaba de revelar su nuevo video musical 'The Dead Dance', una pieza que sus fans han estado esperando desde hace meses. Los rumores apuntaban que ella estaba grabando en la Ciudad de México junto a Tim Burton a principios de agosto de 2025. ¿Lady Gaga y Tim Burton juntos en un proyecto secreto? Las pistas apuntaban a la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, donde, según testigos y medios especializados, ambos habrían grabado un videoclip en pleno julio. La locación, famosa por su atmósfera escalofriante, encajaba perfecto con el estilo gótico de Burton y la teatralidad de Gaga.

Pero en ese momento, todo era especulación y silencio absoluto por parte de los involucrados. La bomba estalló el 28 de agosto, durante el evento 'Graveyard gala' en Nueva York, organizado por Netflix y Spotify. Ahí, frente a una audiencia selecta y expectante, Lady Gaga soltó la noticia: "'The Dead Dance' es el nombre del sencillo que grabó bajo la dirección de Tim Burton. Y sí, viene con videoclip incluido". Los asistentes pudieron ver un adelanto exclusivo que dejó claro que la estética sería sombría, teatral y muy burtoniana.

Este miércoles 3 de septiembre, Gaga y Burton lanzaron oficialmente el videoclip de 'The Dead Dance', justo cuando se estrenaba la etapa dos de la segunda temporada de 'Merlina' en Netflix. El sencillo también llegó a plataformas digitales bajo el sello 'Interscope Records', marcando una fusión explosiva entre música, narrativa y espectáculo. Pero eso no fue todo: Lady Gaga debutó como actriz en la serie, interpretando a Rosaline Rotwood, una profesora enigmática que parece salida de un cuento obscuro.

Su personaje se integra de forma orgánica a la trama, convirtiendo esta colaboración en una alianza artística completa que va más allá del videoclip. Dirigido por Burton y grabado en la Isla de las muñecas, el videoclip muestra a Gaga como una muñeca de porcelana agrietada, rodeada de figuras colgantes. La pieza visual arranca en blanco y negro, evocando el cine clásico del terror, y evoluciona hacia una explosión de color que acompaña una coreografía espectral.

'The Dead Dance' no solo forma parte de la banda sonora de Merlina, sino que también fue incluida en la edición digital del álbum 'Mayhem', publicado por Gaga este mismo año. Así, la canción se convierte en un puente entre su universo musical y el fenómeno televisivo que ha conquistado nuevas audiencias. Con sonidos synth-pop y tintes disco, la letra habla de resiliencia emocional tras una ruptura, usando el baile como metáfora de liberación. La crítica ha aplaudido el tema por su energía vibrante y por lograr un equilibrio entre lo gótico y lo bailable, reafirmando la versatilidad creativa de Gaga.

Esta alianza marca un hito en la cultura pop: Lady Gaga y Tim Burton han creado una obra que trasciende el videoclip para convertirse en una extensión narrativa de 'Merlina'. Terror, música y espectáculo se dan la mano en una colaboración que ya está dando mucho de qué hablar.

