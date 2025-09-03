Lonche de Huevito lanza severa advertencia a Yeri Mua tras acusarlo de amenazas de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y cantante veracruzana, Yeri Mua, desde hace días se encuentra en el centro del huracán ante las amenazas de muerte que recibió a un par de semanas de su presentación en Tijuana, de las cuales acusó a Lonche de Huevito de estar detrás. Ante esto, el polémico creador de contenido, decidió darle una contundente respuesta, en la que le lanzó severa advertencia sobre seguirlo mencionando.

En el último día de agosto, Mua se volvió tendencia en X, antes conocido cómo Twitter, y acaparó cientos de titulares, debido a que comenzaron a circular narcomantas en las cuales le advertían a la cantante sobre no presentarse en Tijuana el próximo domingo 14 de septiembre. Dichos mensajes fueron firmados por un grupo de fanáticos que se hacen llamar FES, que Yeri asegura van por parte de Lonche de Huevito.

Ante esto, la intérprete de Croquetitas, decidió pedirle a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum que hiciera algo con esto, que tomara su caso para que investigara directamente al mencionado creador de contenido, cómo si tiene nexos con 'Los Chapitos', al ser proveniente de Sinaloa. El motivo detrás de la preocupación de la denominada 'Barbie Jarocha' sobre el influencer, es el hecho de que en días pasados sostuvo una intensa pelea en redes sociales.

Ahora, tras varios días de las acusaciones abiertamente expuestas al Gobierno de Morena, Lonche de Huevito se presentó en el canal de YouTube, Mafian TV, para negar rotundamente, cualquier responsabilidad sobre esta situación, y le mandó a advertir a Mua que deje de señalarlo o se enfrentará a una demanda: "Si sigue diciendo ese tipo de cosas en medios públicos y donde sea que lo diga, ponte ver... Yeri. Aquí las leyes no son un juego y yo soy ciudadano americano. Ponte bien trucha porque a mí no me gustan esas mam...".

Víctor Ordoñez, conocido como Lonche de Huevito, declara que él no tiene el control de su comunidad, afirmando que todos son "libres de hacer lo que se le de la put... gana porque yo no soy su líder", por lo cuál se deslindó de sus acciones, destacando que él no hará nada, ni les pedirá que hagan o dejen de hacer lo que sea, afirmando que Yeri alucinaba: "Lo hacen porque quieren. No te creas las movies, no seas tonta, ya deja de ser inmadura ¿Cómo yo te voy a amenazar dedicándome a ser streamer? ¿Eso en qué cabeza cabe? En la cabeza de una persona retrasada nada más".

Finalmente, Lonche de Huevito declaró que la cantante debería de dejarse de tonterías y de culpar a nadie que no sea ella, pues afirma que por sus actitudes ella se ganó ese odio y ahora debe de enfrentar las consecuencias de sus decisiones y si lo vuelve a acusar, viene demanda: "Pero mira una más, te voy a dar una más y no estoy jugando. Demanda en Estados Unidos por difamación, punto final, no voy a decir nada más, déjate de mam... niña, neta no eres una niña tonta, tienes mucho tiempo en redes para saber como están las cosas".

No te quieras escudar en 'el Lonche me quiere hacer algo', tú sola cosechaste tu propia mier..., tú sola te embarraste, ahora aguanta la ver... tal cual. Si la comunidad te odia es porque tú te lo ganaste, yo no les dije nada, lo hicieron porque me quieren, ni modo", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui