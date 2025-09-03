Nodal controla a Cazzu y su hija, Mijares baja de peso y más noticias en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si eres amante del mundo del espectáculo, entretenimiento o el cine, quédate a leer TRIBUNA porque te trae un resumen con lo más relevante sobre tus artistas y programas favoritos. En el Tribuna Top 3 Espectáculos encontrarás la información más destacada y que debes conocer sobre el medio artístico. Por ejemplo, Christian Nodal aún controla a Cazzu a través de su pequeña hija, Inti.
Tom Cruise no soporta a Pedro Pascal
Según una fuente cercana al actor Tom Cruise, él no soporta al chileno Pedro Pascal y la gran fama que maneja actualmente su colega por participar en proyectos de televisión y luego pasarse al cine.
Mijares aparece irreconocible por enfermedad
De acuerdo con reportes de la revista TVNotas, el reconocido cantante Manuel Mijares habría bajado 22 kilos en muy poco tiempo debido a que estuvo a punto de sufrir un infarto. El exesposo de Lucero reapareció irreconocible con este cambio físico.
Nodal mantiene controladas a Cazzu y su hija
La rapera Cazzu reveló en una entrevista con el podcast Se regalan dudas que el padre de su hija, Christian Nodal. se niega a otorgarle el permiso de viaje para que Inti pueda viajar con ella, mientras realiza su gira de conciertos.
